台美人力挺賴清德　「親中路線遲早被中國併吞」

▲副總統賴清德過境美國紐約。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

全美台僑日前刊登全頁廣告歡迎副總統賴清德過境美國，對此，行動召集人、華府信賴後援會會長簡明子今（13日）表示，台美人樂見台美關係的深化，兩國共享自由、民主與人權價值，賴清德過去與總統蔡英文共同推動台美交流，使台美關係現在是最好的時刻，期待各界支持賴清德延續台美合作，此不但符合台灣的國家利益，更讓世界看見台灣的重要性。

簡明子表示，本次活動由許多台美社團共同籌辦，目的是透過華府主流報紙「華盛頓時報」的全頁廣告歡迎賴清德過境美國，但同時也讓美國民眾、國會議員、政策圈人士更加瞭解賴清德過去在推動台美關係上的努力。其中廣告提到，台美已成為更緊密的經濟、貿易及安全夥伴，會共同維護台海及印太區域的和平與穩定。

簡明子表示，現在美國人越來越清楚台灣的重要性，包括在美國國慶等活動上，美國民眾沿路看到台灣的相關象徵都會歡呼並表達支，因此，遺憾看到台灣仍有「疑美論」存在，畢竟支持台灣除了符合美國自身利益，更強健的台美關係將使台灣更堅定走在自由與民主的道路上，反觀，親中路線只會讓台灣人走上回頭路，遲早會被中國併吞，這是國際已認清的事實。

簡明子表示，台美人的根都同樣在台灣，持續關心這塊土地，關心自己家鄉，這場選舉對台灣非常重要，也會對全球都會帶來影響，希望各界能看清楚這場重要的選擇當中，賴清德是最穩健、最適任，以及唯一值得大家支持的候選人，在這趟過境行程中，台美人一定會持續幫賴清德加油，幫台灣加油。