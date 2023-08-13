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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德抵紐約下榻飯店　「半導體女王」蘇姿丰父親迎

▲▼賴清德過境美國抵達下榻飯店 僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

▲飯店前不只有台灣僑胞，還有支持台灣的大陸僑胞。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

副總統賴清德過境美國紐約，抵達飯店時數百名台灣僑胞熱烈歡迎，高舉中華民國國旗、美國國旗及民進黨旗，賴清德面帶笑容握手問候，並接受獻花，還有中國大陸僑胞舉起「中國人反對侵台」標語，未重演總統蔡英文3月過境時，陸僑、台僑隔街互罵的狀況。此外，「半導體女王」蘇姿丰父親、美國僑界領袖之一的蘇春槐親自到飯店迎接，表達全力支持賴清德。

▲▼賴清德過境美國抵達下榻飯店 僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

▲賴清德抵達下榻飯店時，與「半導體女王」蘇姿丰父親蘇春槐握手致意。（圖／總統府提供）

賴清德擔任總統特使，12日啟程赴南美洲友邦巴拉圭參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，去程過境美國紐約，預定停留約25小時。

賴清德在美國時間12日晚間抵達紐約下榻飯店，現場上百台灣僑胞歡迎，高呼「台灣加油」、「賴總統加油」等口號，賴清德也與支持握手、接受獻花，臉上掛著燦爛的笑容。

而外界原本關注是否會重演蔡英文過境美國時，大規模的中國大陸僑胞抗議，甚至與歡迎賴清德的台僑發聲衝突，不過，現場陸僑舉著「中國人反對侵台」、「愛號和平」等標語，未見統派團體抗議。

▼賴清德抵達下榻飯店，僑胞們熱烈歡迎。（圖／總統府提供，下圖同）

▲▼賴清德過境美國抵達下榻飯店 僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德過境美國抵達下榻飯店 僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德過境美國抵達下榻飯店 僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德過境美國抵達下榻飯店 僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

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