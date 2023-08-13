陳以信評美接機「規格不若以往」　外交部：錯誤臆測

▲賴清德飛抵紐約時，AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）前往接機。（圖／翻攝自Twitter／AIT Chair, Laura Rosenberger）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德過境美國，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）因參加妹妹婚禮未前往機場接機，國民黨立委陳以信點評，接機規格不若以往，顯示美方不欲中美關係受賴清德過境衝擊。對此，外交部今（13日）反批，羅森伯格兩度推文，也將在舊金山與賴清德會晤，「如此明確的資訊背景下，竟然還有立法委員作出錯誤表述與評論，令人費解」。

陳以信指出，2012年時任副總統吳敦義出訪多明尼加，過境美國紐約時，美國在台協會理事主席薄瑞光專程從夏威夷飛到紐約去接機，象徵對台美關係高度重視，這次美方接機規格不若以往，或許美方希望賴清德此行更加低調，代表美方不欲中關係受到賴過境的衝擊。

對此，外交部表示，羅森柏格於美東時間8月11日及12日兩度親自推文，表達竭誠歡迎賴清德，同時清楚說明她本日因參加家人婚禮而不克親自相迎，期待與賴清德於舊金山會晤，賴清德也轉貼推文並恭喜羅森柏格。

外交部表示，在如此明確的資訊背景下，竟然還有立法委員作出錯誤表述與評論，令人費解，外交部也感到遺憾，理應提供國人正確資訊的國會議員及意見領袖，竟然刻意忽略公開資訊，發表臆測的訊息，外交部期盼與國人及各界共同努力，提升媒體識讀能力。

外交部表示，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，這次賴清德過境美國也不例外，美方循例依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則提供各項協助，台美雙方並在過程中充分協調、緊密溝通。