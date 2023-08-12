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台南40年漚汪夜市被檢舉停業！在地人崩潰哀號：唯一夜市沒了

台南市將軍區「漚汪夜市」因違規擺攤遭檢舉，加上沒取得營業許可停業。（圖／報系資料照）

▲台南市將軍區「漚汪夜市」因違規擺攤遭檢舉，加上沒取得營業許可停業。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

擁有超過40年歷史、乘載兩代人記憶的台南市將軍區「漚汪夜市」確定熄燈。由於夜市遭檢舉且沒有營業許可證，被要求停業，消息在社群傳開後，在地人紛紛哀號「將軍區唯一的夜市掰了」。

屬路邊攤型態，在南21線從漚汪文衡殿至將軍郵局一帶，並固定在每週五營業的漚汪夜市，因為30多攤的各項商品多元，是許多在地人晚餐後必逛的地點。

但將軍區長洪聰發表示，該夜市已因遭民眾檢舉違規擺攤，加上未申請許可，攤商被要求停止營業。當地忠嘉里長黃聰惠則不解，攤商從未跟沿線店家起糾紛、沒有民眾反映沒位置停車、居民更沒增加，「不知道是誰吃飽太閒，故意檢舉交通違規」，害大家沒夜市可逛。

然而，攤商違規在道路擺攤，導致成本外部化、沒有營業許可證都是事實。將軍區民眾在等待經營團隊向市府經發局市場處申請許可並通過前，只能先到每週三的學甲夜市及每週四的佳里夜市逛夜市。

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