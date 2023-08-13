登機前後留意「這幾件事」　空服員曝1細節可避免和親友坐超遠

▲美國航空一名空服員分享，登機前後應要留意的幾件事，同時一一解釋原因。（示意圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

搭乘運輸工具旅遊，總有一些不被建議的行為。美國航空（American Airlines）一名空服員分享，登機前後應要留意的幾件事，包括48小時內勿潛水、盡量不要吃完每頓飛機餐。她也提醒，千萬別從第三方平台購買機票，才能避免無法與親友坐在一起的窘境。

根據《每日星報》報導，空服員萊莎（Leysha）表示，永遠別在搭機前的48小時內潛水，否則會在飛行中體會到「減壓症（Decompression sickness）」帶來的痛苦，最好先給身體足够的時間排除該項做運動吸收的氮氣；其次是記得買機票，此項雖被許多人認為是常識，但事實並非如此。

萊莎進一步指出，別從第三方平台購買機票，因其通常不像航空公司，能夠根據情況安排座位，而是採用隨即分配，導致同行的人多半無法坐在一起，因此很多時候她會看到一些攜家帶眷的父母，要求機組人員幫忙協調換位，其實非常阻礙其他乘客的登機進度。

此外，萊莎建議，乘坐國際航班別用機組人員提供的毯子、枕頭，寧可自行攜帶；最後若是經常出差，抑或搭機常坐頭等艙，盡量不要吃完每頓飛機餐，只因餐點可能存有大量防腐劑，鈉含量也很高，「他們必須在機上的食物加入這種物質，這樣食物就不會腐壞。」

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