四技二專登記分發　新北錄取率達98.1%優於全國平均

▲三重商工機械製圖科吳恩澤赴德國姐妹校交流。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度四技二專聯合登記分發錄取結果日前公告，全國67所科技院校參與招生，新北市錄取率高達98.1%，優於全國錄取率96.5%，較去年97.6%更進步，其中公立高中職錄取率更創新高98.5%。

新北教育局表示，今年共有1508人參加登記分發，錄取1479人，此管道著重統測成績，為協助新北技職學生在統測中有亮眼表現，與中華未來學校教育學會簽訂「新北技職素養教育深耕合作備忘錄」，推出專屬技職素養題型挑戰活動，提升新北技職學生語文、數理等領域專業知識與核心素養競爭力。

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錄取台灣科技大學的新北高工電機科學生丹珍偉森表示，因父母非本國人，不了解台灣升學體制，因此養成獨立自主的性格，自己做生涯規劃，一度因挫敗感抗拒課業，感謝學校老師的指導，幫助自己穩固電學的底子，可以考取好成績分發至第一志願。

三重商工機械製圖科學生吳恩澤表示，求學過程也曾面臨瓶頸，多虧學校老師不厭其煩解釋課本知識和引導解題思路，如願考取台中科技大學。復興商工美工科學生黃譯欣說，因家庭環境因素，自己分外努力學習，並感謝學校老師的用心教導與幫助，讓自己順利考取第一志願台北商業大學創意科技與產品設計系。