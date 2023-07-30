廢校閒置空間變身「打卡熱點」　藝術家進駐推動偏鄉藝文

▲石門區乾華國小草里分班廣場上巨大漂流木迷宮，深獲民眾喜愛。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市石門區乾華國小草里分班於民國94年裁撤，99年成為阿里荖藝術園區，由當地著名陶藝家章格銘以標租取得經營權，將閒置校舍轉型為「白日夢咖啡館」，並發展成偏鄉藝術教育基地，成為石門地區社區產業發展中心，帶動觀光產業發展，是閒置校舍活化的新典範。

新北市教育局指出，新北市以多元活化計畫推動閒置校舍活化再生，包含藝術社區改造、社區發展中心、實驗教育、英速魔法學校等，而乾華國小草里分班則是促進藝術生根、產業發展，成為當地社區產業發展與藝文基地，是校舍活化典範。

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陶藝家章格銘表示，多年前為尋找迷工造物工作室，並為陶藝品尋覓展示地點，在機緣下，以競標的方式取得經營權，自此與乾華草里分班結下良緣，目前已成為知名旅遊打卡景點，也成為金山高中、石門國小、乾華國小等校藝術學習基地，將持續努力經營，創造更多產業與教育生機。

乾華國小校長張惠玲也說，在章格銘的創意經營下，乾華草里分班成為北海岸重要的藝術基地及觀光景點，廣場上巨大漂流木迷宮更深獲民眾喜愛，這是運用海上漂流木打造而成的大型公共藝術，室內則保留校園童趣的課桌椅，並利用在地植栽及陶藝作品，妝點出獨特又浪漫的藝術化空間，讓白日夢咖啡變成北海岸的網紅咖啡館與景點。