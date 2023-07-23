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四技二專放榜！新北技職生2635人上榜　近1成4錄取頂尖科大

▲四技二專放榜，新北技職生表現。（圖／新北市教育局提供）

▲瑞芳高工應用英文科學生陳冠宇(左2)，錄取國立台北科技大學應用英文系。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度四技二專「技優甄審」及「甄選入學」日前放榜。新北市教育局指出，今年共有2635名學生上榜，其中有技優甄審有117人，甄選入學有249人錄取國立頂尖科大學，分別比去年提升13%、29%，足見新北技職生在各項競賽、專業科目的實力，已在各項升學管道展現優異表現。

新北市教育局表示，學習歷程檔案是技優甄審及甄選入學指定項目備審資料，今年新北市首次與中華未來學校教育學會合作，辦理共通科目語文、數理素養命題學科競賽，奠基學科素養；並辦理自主學習、學習歷程檔案及專題實作等競賽，豐富學習歷程，更舉辦全國唯一科大博覽會，安排模擬面試及學習歷程健檢活動，全面助攻新北技職生。

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三重商工模具科學生余俊明說，高二時家庭經濟狀況變差，為改善家中困境，奮力求學，原不擅長數理、力學科目，在導師不斷鼓勵下，讓自己突破弱科的限制，最後統測拿下亮眼成績，藉由甄選入學管道錄取國立台北科技大學工業工程與管理學系。他說，只要掌握時間分配、持續努力，一定能進入理想校系。

瑞芳高工應用英文科學生陳冠宇，透過技優甄審錄取國立台北科技大學應用英文系。他說，從小對英文有興趣，上課專心，也利用課餘時間準備多益，高二下取得多益滿分990的成績，更通過全民英檢高級初試，曾在全國技能競賽獲得金手獎第三名，在培訓過程中，不斷吸納師長的建議，加強職場英文簡報的技巧，一步一步奠定實力。

復興商工廣告設計科陳宣云，利用甄選入學管道錄取國立雲林科技大學的跨域整合設計學士學位學程。她表示，受到父母熱愛動畫電影及電玩遊戲的影響，選擇復興商工廣告設計科，在校期間，努力參與專題製作、校內展覽、準備升學考試、規劃作品集，也曾擔任過作品導覽員，並在台大醫院和地方法院展出自己的作品。高二時參加新北市國際領袖培訓營，赴美參訪兩周，有助拓展國際視野、豐富藝術體驗，未來將持續學習新媒體創作及其他領域的專業知識。

▲四技二專放榜，新北技職生表現。（圖／新北市教育局提供）

▲復興商工廣告設計科陳宣云錄取國立雲林科技大學的跨域整合設計學士學位學程。（圖／新北市教育局提供）

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