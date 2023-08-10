四技二專聯合登記分發放榜！近2萬人上榜　錄取率96.5%

▲四技二專聯合登記分發今天放榜，近2萬人上榜，錄取率96.5%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，今（10日）上午10時在網站公告錄取榜單，並開放考生上網查詢。今年有67所公、私立科技校院參與招生，共錄取一般生1萬9384人，分發錄取率為96.5%。

技專校院招生委員會聯合會指出，今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共有67所公、私立科技校院，分20招生群類別，提供2357個系科（組）、學程參與招生。一般生實際招生名額計有2萬7348名。

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根據技專招聯會統計，今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生，2萬604人具登記選填資格，較111學年度增加1085人。今年共有2萬88人考生完成上網選填登記志願。

技專招聯會表示，今年錄取一般生共1萬9384人，一般生分發錄取率為96.5%。各群類招生名額與錄取人數最多前5群（類），依序為商業管理群、 電機與電子群資電類、機械群、餐旅群及設計群。

技專招聯會主任王錫福提醒考生，若對分發結果如有疑義，可至網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必在明（11日）中午12時前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。洽詢電話：02-27725333，傳真號碼：02-27738881。