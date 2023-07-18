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四技二專甄選入學放榜　2.5萬人獲分發「錄取率95.7%創新高」

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲四技二專甄選入學招生管道今天放榜，圖為之前統測狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新北報導

112學年四技二專甄選入學招生管道今（18日）放榜，今年有122校、2907個系科組學程提供4萬3037個招生名額（含青年儲蓄帳戶組），2萬6508人登記志願序，最後錄取2萬5375人，分發錄取率95.7%創歷年新高，而各錄取學校網站公告報到方式及注意事項，獲分發錄取生，必須自行至錄取學校網站查詢。

技專校院招生委員會聯合會表示，四技二專甄選入學招生管道今天放榜，今年招生分為一般組及青年儲蓄帳戶組，共122校、2907個系科組學程提供4萬3037個名額（含青年儲蓄帳戶組），最後共有4萬4420人完成第1階段報名，經過第一階段篩選，共有3萬8950人獲得第二階段報名資格，2萬9263人完成第二階段報名（含學習歷程備審資料網路上傳作業）。

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技專專聯會指出，第二階段各校指定項目甄試後，具備正備取生資格可登記就讀志願序共有2萬8132人，完成登記就讀志願序者則有2萬6508人，經就讀志願序統一分發錄取者為2萬5375人，分發錄取率為95.7%，創下歷年新高，而錄取人數最多的前3招生群（類)，依序為商管群5372名、餐旅群3440名、設計群3179名。

技專校院招聯會主任王錫福特別提醒，各錄取學校網站公告報到方式及注意事項，獲分發錄取生，必須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取考生必須在7月20日起，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格，分發錄取生在今（18日）上午10時起，可至考生作業系統「報到資訊專區」查詢各校報到資訊。

而獲得四技二專甄選入學招生獲分發錄取生，技專招聯會提醒，若同時獲得四技二專技優甄審入學分發錄取資格者，必須在明（19日）中午12時前，向四技二專技優甄審入學招生分發錄取學校聲明放棄入學資格後，才可在甄選入學招生管道辦理報到。考生同時獲取四技二專甄選入學與技優甄審招生分發錄取資格時，必須擇一辦理報到。

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