板橋餵藥案查無實證！新北副市長喊話賴清德：道歉有這麼難嗎？

▲新北副市長劉和然呼籲賴清德道歉，撫平台灣社會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

延燒二個月的新北市板橋幼兒園餵藥案，新北市教育局今（13日）公布行政調查結果，證實該園所並無不當對待幼生情事，將恢復立案。副市長劉和然指出，這段期間許多政治人物藉此製造恐慌、撕裂台灣社會，彩虹藥水、戒斷症狀，從賴副總統口中說出，自己都覺得很不可思議，呼籲賴清德，不要忘了自己還有副總統的角色，「道歉有這麼難嗎？」。

新北市今上午說明私幼餵藥案行政調查結果，由新北市副市長劉和然主持，教育局長張明文、衛生局副局長高淑真、社會局家訪中心主任許芝綺與會。會中公布，依司法偵查結果不起訴處分及教育局行政調查結果，證明該園並無不當對待幼生，將主動撤銷廢止設立許可的行政處分，並依規定主動予以協助。

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今天在記者會現場，新北市府蒐集餵藥案風波延燒期間，相關的媒體報導，做成記者會的背板，其中有不少是副總統賴清德公開對此案發表談話的照片。

劉和然表示，從5月19日開始，關於疑似餵藥案的新聞，在網路、臉書開始蔓延，把相關報導整理出來，除自我檢討外，也讓社會大眾見證事件發展過程，到底在哪些環節變成家長恐慌，很多民代、民眾跟著傳播，或許是無意、好奇，「但你一根手指頭按鍵盤，就不斷在撕裂台灣、破壞人跟人的關係、也傷害了幼教老師的心」。

劉和然更點名賴副總統，政治人物造成的恐慌，影響力更廣，尤其彩虹藥水、戒斷症狀，從賴副總統口中說出來，感到非常不可思議。他也拜託賴副總統，不要忘記自己有三個角色，除了是民進黨黨主席、總統候選人外，也是中華民國副總統，一言一行、一舉一動都攸關事件能否好好撫平，「道歉有這麼難嗎？」，希望賴副總統公開道歉，讓台灣社會趕快撫平。

