　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

板橋餵藥案查無實證！新北副市長喊話賴清德：道歉有這麼難嗎？

▲新北副市長劉和然說明餵藥案行政調查。（圖／記者楊惠琪攝）

▲新北副市長劉和然呼籲賴清德道歉，撫平台灣社會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

延燒二個月的新北市板橋幼兒園餵藥案，新北市教育局今（13日）公布行政調查結果，證實該園所並無不當對待幼生情事，將恢復立案。副市長劉和然指出，這段期間許多政治人物藉此製造恐慌、撕裂台灣社會，彩虹藥水、戒斷症狀，從賴副總統口中說出，自己都覺得很不可思議，呼籲賴清德，不要忘了自己還有副總統的角色，「道歉有這麼難嗎？」。

新北市今上午說明私幼餵藥案行政調查結果，由新北市副市長劉和然主持，教育局長張明文、衛生局副局長高淑真、社會局家訪中心主任許芝綺與會。會中公布，依司法偵查結果不起訴處分及教育局行政調查結果，證明該園並無不當對待幼生，將主動撤銷廢止設立許可的行政處分，並依規定主動予以協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天在記者會現場，新北市府蒐集餵藥案風波延燒期間，相關的媒體報導，做成記者會的背板，其中有不少是副總統賴清德公開對此案發表談話的照片。

劉和然表示，從5月19日開始，關於疑似餵藥案的新聞，在網路、臉書開始蔓延，把相關報導整理出來，除自我檢討外，也讓社會大眾見證事件發展過程，到底在哪些環節變成家長恐慌，很多民代、民眾跟著傳播，或許是無意、好奇，「但你一根手指頭按鍵盤，就不斷在撕裂台灣、破壞人跟人的關係、也傷害了幼教老師的心」。

劉和然更點名賴副總統，政治人物造成的恐慌，影響力更廣，尤其彩虹藥水、戒斷症狀，從賴副總統口中說出來，感到非常不可思議。他也拜託賴副總統，不要忘記自己有三個角色，除了是民進黨黨主席、總統候選人外，也是中華民國副總統，一言一行、一舉一動都攸關事件能否好好撫平，「道歉有這麼難嗎？」，希望賴副總統公開道歉，讓台灣社會趕快撫平。
 

ET快訊
北科大慘被灌爆狂轟　評價遭洗「剩1.5顆星」
LIVE／Toyz揭吃人妻始末　「水很深我好怕」北科飯桶王大
快訊／青安購屋貸款加碼！　額度最高1000萬、年限可達40年
快訊／TOYOTA Yaris Cross「台灣上市時間曝光
饗饗、旭集明起「線上開放訂位時間」改了
巨型「蜜柑站長」破了！　癱軟高流屋頂
Toyz爆「交往人妻」　發聲還原始末！
熱帶低壓將生成！　最新路徑「離台更近」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE被封鎖！她狂傳罵人訊息「突顯示已讀」　網友實測曝結果

板橋餵藥案查無實證！新北副市長喊話賴清德：道歉有這麼難嗎？

台南就業中心連辦4場次現場徵才　並有就業獎勵專案說明

提升長者保護力！彰化免費施打13價肺鏈疫苗　即日起預約

資財營關臉書也沒用！換北科大被灌爆狂轟　評價遭洗「剩1.5顆星」

還沒上班就倦勤！巨型「蜜柑站長」癱軟高流屋頂　廠商搶修中

9朵25萬！董事長黃金玫瑰花束送愛妻　花藝業者：史上最貴

分科測驗歷史科考白色恐怖、美蘇關係　高中教師：難易適中

熱帶低壓將生成！最新路徑「離台更近」　可能成颱時間曝

推動地方藝文！「成美藝廊」明年展期開跑　徵件至8／31

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

LINE被封鎖！她狂傳罵人訊息「突顯示已讀」　網友實測曝結果

板橋餵藥案查無實證！新北副市長喊話賴清德：道歉有這麼難嗎？

台南就業中心連辦4場次現場徵才　並有就業獎勵專案說明

提升長者保護力！彰化免費施打13價肺鏈疫苗　即日起預約

資財營關臉書也沒用！換北科大被灌爆狂轟　評價遭洗「剩1.5顆星」

還沒上班就倦勤！巨型「蜜柑站長」癱軟高流屋頂　廠商搶修中

9朵25萬！董事長黃金玫瑰花束送愛妻　花藝業者：史上最貴

分科測驗歷史科考白色恐怖、美蘇關係　高中教師：難易適中

熱帶低壓將生成！最新路徑「離台更近」　可能成颱時間曝

推動地方藝文！「成美藝廊」明年展期開跑　徵件至8／31

專挑老人下手！台南婦入侵住宅行竊　至少犯3案得手3400元

超商最新「2款聯名車輪餅」！咬下爆紅豆、奶油餡　加熱吃超療癒

存活率不到2%！婦突心跳停止　消防隊+埔榮聯手救回...平安出院

蛋糕名店砸8500萬「當房東」　在地估：10年租金3千萬

卑南鄉富源村及溫泉村農路改善工程　10／18完工通車

侯友宜、郭台銘互動冷？　王金平稱「精誠所至」：有見面就好

改善行人地獄！4／30首次較同期下降　高雄表現最好、雲林待加強

民進黨：新北市府行政調查餵藥案卸責　侯友宜「厚臉皮」

陸有望建第3座迪士尼？　廣州文廣旅局：正在積極尋求合作

風・Luxury／千萬元米奇錶藏三問工藝　寶格麗大理石造陀飛輪錶　

生活熱門新聞

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

罕見！城隍爺「鬼月提前示警」　命理師：有大事發生

更多熱門

相關新聞

姚正玉：拒投賴清德選票集中投在野黨參選人

姚正玉：拒投賴清德選票集中投在野黨參選人

針對民進黨立委林俊憲接受電台訪問時說「賴清德想要贏，南部得票要大贏、要超過6成，民進黨在台南6席立委若掉1席，賴就落選」，國民黨台南市立委參選人姚正玉表示，林俊憲說的沒錯，她呼籲希望政黨輪替、台灣更好的鄉親，拒投賴清德，台南立委選票集中投在野黨參選人。

快訊／私幼餵藥案！新北行政調查出爐　園所無不當「恢復立案」

快訊／私幼餵藥案！新北行政調查出爐　園所無不當「恢復立案」

板橋幼兒園餵藥案不起訴　吉的堡回應了

板橋幼兒園餵藥案不起訴　吉的堡回應了

幼兒園餵藥案不起訴！　王薇君代家長發4點聲明回應了

幼兒園餵藥案不起訴！　王薇君代家長發4點聲明回應了

藍諷「信賴變誣賴」　綠嗆：侯友宜造成恐慌

藍諷「信賴變誣賴」　綠嗆：侯友宜造成恐慌

關鍵字：

餵藥新北市教育局新北市政府劉和然賴清德

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

直擊《全明星》男星約會4年女友

KID「有一個白癡到處道人是非」

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面