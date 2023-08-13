獨／大武崙溺水女童七孔冒泡！勇男游80m救人　心疼1事送她平安符

▲爸爸帶6歲女兒到基隆大武崙沙灘玩水身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者劉人豪／台北報導

基隆市大武崙沙灘昨（12日）晚間6時40分許發生溺水事件，42歲陳姓男子與6歲女兒在海中戲水時遭浪捲走，陳男被救生員拉上岸後送醫不治；女兒由一名王姓遊客救起送醫無礙，他接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，他將女童拉回岸邊時，女童已七孔冒泡無意識，送上救護車時還把自己的平安符給她，也心疼她之後她要面對父親死亡的殘酷事實。

29歲的王男指出，事發前看到陳男跟女兒在海灘左側戲水，女兒坐在游泳圈上，等到他游回岸上後，轉頭一看發現父女2人已不在原本位置，環顧整個海面後，才發現2人已經被浪捲走且超過警戒線。

▲基隆大武崙沙灘一天發生3起溺水事件，造成3死。（圖／記者郭世賢翻攝）

王男說，當時太陽下山視線不佳且漲潮，浪也越來越大，2人可能因此被捲走，他急忙找救生員協助，救生員隨後衝進海救人，不過救生員只把陳男拉上來，並不知道還有女童溺水，他立刻往海面看，發現女童位置後，即使他沒有相關證照，還是本著救人的心，立刻跳下海救援。

王男表示，他游到女童身旁時，女童已經被浪沖回警戒線內，整個人已經沉進海裡，原本手上的浮臂也不見，隨後拉著女童游了5、6分鐘大約40公尺的距離，順利把人救上岸，不過她已經七孔冒泡無意識，眼睛也沒辦法對焦，問附近的民眾有沒有人會急救，後來一名女生說會CPR，幫忙壓到吐陳女吐水後抱上救護車送醫。

▲謝國樑指出，暫停開放大武崙沙灘與潮境公園的潛水。（圖／記者郭世賢翻攝）

王男指出，他還把隨身攜帶的平安符給女童，希望她能平安無事，也難過小妹妹之後要面對父親死亡的殘酷事實。另外他也希望現場可以增加照明設備，因為現場其實一片漆黑，如果再暗一點的話，他可能也沒辦法發現陳女的位置；以及希望救生員穿鮮豔服裝容易辨識，因為他找救生員也花了很多時間，而溺水事件是分秒必爭。

基隆市長謝國樑指出，考量最近海域不太安全，因此宣布大武崙沙灘與潮境公園的潛水，暫停開放1個禮拜，這期間會先針對泳客安全做出一套完整的規劃，接著才會重新開放。