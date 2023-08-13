基隆大武崙沙灘「1天3死」悲劇　消防局長：強化防溺宣導勤務

記者郭世賢／基隆報導

基隆市大武崙沙灘12日傳出3起溺水事件，總共造成3人不治身亡，基隆市政府消防局為防範意外發生，消防局長向永財表示，今（13日）暫停外勤訓練勤務，加強防溺宣導勤務，並考量外海颱風湧浪影響，上午6時30分由安樂及中山分隊前往大武崙澳底沙灘拉起警戒線，禁止遊客進入，並配合海巡、警察局及水上救生協會派遣駐點人員進行管制及民眾勸離。

▲基隆大武崙沙灘。（圖／記者郭世賢攝，下同）

為確保夏日期間民眾戲水安全，基隆市消防局強化假日防溺宣導，於13日上午9時至11時、下午14時至17時時段，由消防局動員各消防分隊20車次約60位警義消人員，前往轄內和平島公園、潮境公園、望海巷、石公潭、富民親水公園等本市各水域場所強化防溺宣導。

夏日高溫，宣導下水時注意暖身避免抽筋，也要注意戲水的安全區域，不可越過警戒區會給自己帶來危險；除了現場遊客外，也提醒附近商家和業者加入防溺宣導的行列，共同守護水域的安全。目前外海有兩個中度颱風蘭恩及朵拉，雖然沒有明顯的長浪消息，但是也讓海象會出現零星的湧浪，會將戲水民眾帶入海中。

謝國樑也表示，市府團隊思考再三，認為大武崙沙灘的周邊水域安全、救援規劃需要調整，以避免類似憾事再度發生，因此將暫停開放一周；市府會重新研擬相關水域管理辦法、提高民眾安全層級，等到重新規劃充分以後，才會再行開放。

消防局長向永財呼籲，前往水中戲水時，建議穿著救生衣確保自身安全；在高溫下進行水上活動時，隨時補充水分，避免中暑。並且注意救生員的指示，勿輕易冒險前往危險水域，希望市民朋友都可以快樂出門，平安回家！