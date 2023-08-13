快訊／台中大善人出殯！警帶回9未成年　7人從屏東「被動員參加」

記者白珈陽、許權毅／台中報導

有「台中大善人」稱號的知名酒商朱振岳日前因癌症離世，今（13）日在南屯區舉行告別式，現場除了出現總價3億的勞斯萊斯車隊，參加公祭者全數身穿白衣進入會場。轄區警方出動百名以上警力加強盤查，發現有9名未成年少年參加，全數帶回了解，其中還有7人是從屏東被動員而來。

▲知名紅酒商朱振岳離世，告別式今日在台中南屯舉行，警方查獲有9名未成年少年參加，全數帶回。（圖／記者白珈陽攝）



「台中大善人」人稱「象董」的知名紅酒商朱振岳日前因癌症離世，由於朱振岳曾捲入刑事案件，加上交友廣闊，轄區警方不敢大意，派出160名警力到場，並在入口盤查確認身分且無安全虞慮才能入場。

第四警分局偵查隊長江清萬指出，今日0813專案勤務，針對這場告別式加強勤務部屬、詳細盤查，也是做有差異性盤查，有特殊狀況者、有幫派背景或是可疑人士逐一盤查，發現有少年前來參加，一組7人是從屏東由成年人帶來，另一組2人是從台中太平前來，全被依少年事件處理法、少兒法帶回，將依法函請裁罰。

▲▼警方公布現場空拍監控畫面，會場四周均有警方管制。（圖／記者許權毅翻攝）



警方也公布現場空拍，只見朱振岳告別式會場四周，均有警力管制進出。警方指出，現場很平順、沒有衝突，包含送行車隊也會做安全確保。