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陸駐美大使謝鋒摔傷後露面　左手臂仍打石膏

▲▼陸駐美大使謝鋒摔傷後露面　左手臂仍打石膏。（圖／翻攝謝鋒推特）

▲謝鋒（右二）仍打著石膏。（圖／翻攝謝鋒推特）

文／中央社台北12日電

中國駐美大使館11日晚間發布中國駐美大使謝鋒與美國科學促進會（AAAS）執行長帕瑞克（Sudip Parikh）會面的消息。照片中，謝鋒滿臉笑容，但是左手臂打著石膏，須使用繃帶固定，顯示傷勢未痊癒。

謝鋒原在上個月要出席中國駐美大使館舉行的中共解放軍建軍節活動，但因受傷缺席。這原是他今年5月履新以來，第一次在中國大使館舉行大型公開活動。

根據中國駐美大使館網站消息，謝鋒與帕瑞克在當地時間10日會面，雙方就中美科技交流合作深入交換了意見。

這項發布公布了謝鋒打著石膏與帕瑞克等人的合照，顯示他傷勢未完全痊癒。

謝鋒在個人推特上標註帕瑞克與美國科學促進會的推特帳號，並說就中美科技合作進行了愉快討論，「多年來，我們的科技合作在兩國和世界範圍內拯救了生命，減少了出生缺陷，養活了數十億人，保護了森林，控制了污染等，科學的流動性使其變得強大。」

另一篇貼文，針對他的左手傷勢，謝鋒說，「感謝大家的關心。近日不慎手臂受傷，正在穩步恢復。祝夏安！」

謝鋒的傷勢，根據中國大使館此前透露，是由於其前往科羅拉多州出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）不慎摔傷，因此缺席建軍節活動，未能公開露面。

當時，正值時任外長秦剛遭到免職，涉及中國外交系統的高層一舉一動備受矚目。

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