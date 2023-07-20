美若實施對中新制裁　謝鋒：中方不會袖手旁觀「將予以回擊」





▲謝鋒參加阿斯彭安全論壇。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸駐美國大使謝鋒在當地時間7月19日，參加阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）的一場專場爐邊對話，針對當前中美關係發表看法，並回答旗語新聞社創始編輯克萊門斯提問。他表示，如果美方繼續實施新的對華制裁，中方面對挑釁不會袖手旁觀，將會予以回擊。

據《觀察者網》報導，談及一段時間以來，美國不斷在貿易和科技等領域打壓中國，時至今日仍未收手，近期又意圖出台對華投資限制措施。

報導描述，謝鋒在現場「擲地有聲地」說道，「人不犯我我不犯人，人若犯我我必犯人。」他批評，雖然中國不希望發生貿易戰或科技戰，但面對美國的做法，諸如計劃對中國關鍵行業的投資進行限制，那麼中方不會袖手旁觀，肯定會作出回擊。

針對當前中美關係，謝鋒指出，大陸從不迴避競爭，但美國的做法是非常不公平的，不斷打壓大陸企業和產業，甚至還尋求同盟友一起遏制大陸發展。謝鋒還用了游泳形容，美方的做法就好比在游泳比賽中限制對手、要求對手穿過時的泳衣，而自己卻穿著Speedo的先進泳衣比賽。

克萊門斯又問到，大陸此前對美國的美光公司發布禁令，隨後又決定自8月1日起對鎵和鍺兩種關鍵金屬實行出口管制，是否是中美兩國針鋒相對進一步升級的跡象？

謝鋒舉例答，目前仍有一千多家中國實體和個人在美方制裁名單之上，這給中方人員及其家庭造成了巨大的痛苦，這些企業也無法獲得一些關鍵性的技術出口。

謝鋒表示，「中方不希望世界降下『鐵幕』，也不希望拉下『矽幕』，比誰都不希望陷入『以牙還牙』的惡性循環。」他強調，雖然中國不希望發生貿易戰或科技戰，但面對美國的做法，諸如計劃對中國關鍵行業的投資進行限制，那麼中方不會袖手旁觀，肯定會作出回擊。