反對台獨者冒進行為　謝鋒曝「首要任務」：阻止賴清德訪美

▲中國駐美大使謝鋒。（圖／翻攝自網易新聞）



記者林郁婷／綜合報導

中國大陸駐美大使謝鋒昨日出席智庫「亞斯本研究所」（Aspen Institute）安全論壇，期間針對賴清德下月過境美國一事指出，應回歸「一個中國」原則，制止台獨者的冒進行為，「現在首要任務是阻止賴清德訪問美國」，更將賴清德比喻為一頭竄美的「灰犀牛」。

《網易新聞》報導，謝鋒在安全論壇中提到，目前台海穩定的最大威脅來自兩方面，一是台灣「倚美謀獨」，拒絕承認九二共識，甚至不想當中國人，二為美國部分勢力鼓譟「以台製華」，縱容台獨分子冒險挑釁。

謝鋒也強調，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」，美方應落實拜登總統「不支持台獨」的承諾，堅持「一個中國」原則，恪守中美三個聯合公報，「當務之急，是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的『灰犀牛』」。

這個比喻正好呼應中央外辦主任王毅上周所說，「雙方要從具體事情做起，堅決阻止灰犀牛，妥善處理黑天鵝，徹底搬掉攔路虎，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾」。

謝鋒向美國喊話，中美可從小地方開始，擴大合作面向，像是增加客運航班、調整對陸旅遊警示風險等級、恢復科技合作協議、重啟國會議員訪問中計畫，以及提供商人、學者、學生和遊客便利的簽證申請。

當主持人談到美國的制華政策，謝鋒展現出強硬態度，「中方面對挑釁不會袖手旁觀，將會予以回擊」，更批評美國在很多領域都阻礙中國發展，「不斷打壓中國企業和產業，甚至還尋求同盟友一起遏制中國發展」，造成一種不公平的競爭。

謝鋒也用幽默的比喻形容他所謂的不公平，「美方限制14奈米以下的晶片製造設備出口到中國，就好比在游泳比賽中要求對手穿過時的泳衣，而自己卻穿著速比濤（Speedo）的先進泳衣」，這種說法也成功逗笑在場觀眾。

當被問到消失3周的中國大陸外交部長秦剛，謝鋒只表示，「外交部已有說明，感謝你的關心」，沒有多做說明。