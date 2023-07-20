　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

反對台獨者冒進行為　謝鋒曝「首要任務」：阻止賴清德訪美

▲▼中國駐美大使謝鋒。（圖／翻攝自網易新聞）

▲中國駐美大使謝鋒。（圖／翻攝自網易新聞）

記者林郁婷／綜合報導

中國大陸駐美大使謝鋒昨日出席智庫「亞斯本研究所」（Aspen Institute）安全論壇，期間針對賴清德下月過境美國一事指出，應回歸「一個中國」原則，制止台獨者的冒進行為，「現在首要任務是阻止賴清德訪問美國」，更將賴清德比喻為一頭竄美的「灰犀牛」。

《網易新聞》報導，謝鋒在安全論壇中提到，目前台海穩定的最大威脅來自兩方面，一是台灣「倚美謀獨」，拒絕承認九二共識，甚至不想當中國人，二為美國部分勢力鼓譟「以台製華」，縱容台獨分子冒險挑釁。

謝鋒也強調，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」，美方應落實拜登總統「不支持台獨」的承諾，堅持「一個中國」原則，恪守中美三個聯合公報，「當務之急，是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的『灰犀牛』」。

這個比喻正好呼應中央外辦主任王毅上周所說，「雙方要從具體事情做起，堅決阻止灰犀牛，妥善處理黑天鵝，徹底搬掉攔路虎，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾」。

謝鋒向美國喊話，中美可從小地方開始，擴大合作面向，像是增加客運航班、調整對陸旅遊警示風險等級、恢復科技合作協議、重啟國會議員訪問中計畫，以及提供商人、學者、學生和遊客便利的簽證申請。

當主持人談到美國的制華政策，謝鋒展現出強硬態度，「中方面對挑釁不會袖手旁觀，將會予以回擊」，更批評美國在很多領域都阻礙中國發展，「不斷打壓中國企業和產業，甚至還尋求同盟友一起遏制中國發展」，造成一種不公平的競爭。

謝鋒也用幽默的比喻形容他所謂的不公平，「美方限制14奈米以下的晶片製造設備出口到中國，就好比在游泳比賽中要求對手穿過時的泳衣，而自己卻穿著速比濤（Speedo）的先進泳衣」，這種說法也成功逗笑在場觀眾。

當被問到消失3周的中國大陸外交部長秦剛，謝鋒只表示，「外交部已有說明，感謝你的關心」，沒有多做說明。

ET快訊
快訊／天降冷氣機！　板橋22歲女遭砸命危
快訊／綠參選人硬蹭陳紫渝　民進黨怒了：要道歉
快訊／親弟涉共諜案被逮　郭書瑤首回應了
開房挑百元商旅！　陳紫渝爆「里長超低月薪」嚇呆邰智源
快訊／午後對流雨開轟！　14縣市大雨特報
快訊／郭書瑤胞弟捲共諜案！　20萬交保
公婆捨不得開冷氣！　兒吼「冰櫃1天5000元貴死」
北村豐晴說她「內褲草莓味」　安心亞首現身回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸漸凍人遇斷電「呼吸機停擺」　1小時後才復電「人已經走了」

反對台獨者冒進行為　謝鋒曝「首要任務」：阻止賴清德訪美

美若實施對中新制裁　謝鋒：中方不會袖手旁觀「將予以回擊」

傳陸海關「攔截」部分日水產　日媒：未來輻射查驗更嚴格

美光遭陸封殺後動作頻頻　陸媒爆：CEO19日親自拜訪商務部

陸發表「挺民企31條」救經濟！　馬化騰大讚：堅定了做強企業信心

兒請朋友來玩！家門口「豪車雲集」　爸驚：瞞著我拜把子

美氣候特使凱瑞暗示11月拜習會登場　陸官媒低調未提

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣「玉兔波波胸」　超慘下場曝

大陸救經濟挺民企　發布「31條措施」壯大民營經濟

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

陸漸凍人遇斷電「呼吸機停擺」　1小時後才復電「人已經走了」

反對台獨者冒進行為　謝鋒曝「首要任務」：阻止賴清德訪美

美若實施對中新制裁　謝鋒：中方不會袖手旁觀「將予以回擊」

傳陸海關「攔截」部分日水產　日媒：未來輻射查驗更嚴格

美光遭陸封殺後動作頻頻　陸媒爆：CEO19日親自拜訪商務部

陸發表「挺民企31條」救經濟！　馬化騰大讚：堅定了做強企業信心

兒請朋友來玩！家門口「豪車雲集」　爸驚：瞞著我拜把子

美氣候特使凱瑞暗示11月拜習會登場　陸官媒低調未提

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣「玉兔波波胸」　超慘下場曝

大陸救經濟挺民企　發布「31條措施」壯大民營經濟

快訊／高雄3分局爆「開假紅單吊扣變吊銷」　4警涉貪污遭約談

專挑信義區蘋果店下手　醫院助理員3個月摸走12組Air pods

《木曜4》團隊出走！阿部瑪利亞吐實情　　揭邰智源私下暖舉

快訊／女子淡水漁人碼頭散心　海巡隊部前突落水被救起

快訊／冷氣機17樓掉落！22歲女等公車遭砸中頭破命危送醫

1.5萬就能入手美債ETF　新兵00931B「8／7掛牌」

AI股不同調！美系外資欽點4檔看俏　2關鍵喊賣仁寶

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

為何有人染COVID卻無症狀　首份「天選之人基因」解密出爐

周杰倫7歲大女兒突問「哲學問題」 昆凌PO照一看答案驚呆：竟然！

大陸熱門新聞

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

22歲女長「上千顆腫瘤」！醫嘆：會在痛苦中死去

喝1碗綠豆湯！40歲男醒來手腳無力… 醫：中風了

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

狼醫假驅魔真性侵！16歲少女崩潰

陸網提「台灣回歸6大好處」：台積電收歸國有

3員工蹲廁所被偷拍！經理公布照片：處理一下

女大生名字超萌　教授不信：請改回來

兩岸青少年詩詞大會圓滿落幕

賴清德8月將過境美國　國台辦回應

兒朋友來玩！門口停滿「豪車」　爸驚：瞞我拜把子

周杰倫演唱會近13萬張票30秒內賣光光 2張連座票黃牛開價：64萬

他問記者證能免門票？被「秒」退團

房仲看AV驚見「同事演主角」　影片爆紅

更多熱門

相關新聞

美若實施對中新制裁　謝鋒：中方不會袖手旁觀將回擊

美若實施對中新制裁　謝鋒：中方不會袖手旁觀將回擊

大陸駐美國大使謝鋒在當地時間7月19日，參加阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）的一場專場爐邊對話，針對當前中美關係發表看法，並回答旗語新聞社創始編輯克萊門斯提問。他表示，如果美方繼續實施新的對華制裁，中方面對挑釁不會袖手旁觀，將會予以回擊。

民進黨擬9月啟動不分區提名作業

民進黨擬9月啟動不分區提名作業

藍委喊話郭台銘跟誰配都沒機會　「別摧毀非綠陣營一絲勝選機會」

藍委喊話郭台銘跟誰配都沒機會　「別摧毀非綠陣營一絲勝選機會」

美光遭陸封殺後動作頻頻 陸媒爆：CEO19日親自拜訪商務部

美光遭陸封殺後動作頻頻 陸媒爆：CEO19日親自拜訪商務部

美關切賴清德「進白宮」？　綠高層：連續性放話

美關切賴清德「進白宮」？　綠高層：連續性放話

關鍵字：

謝鋒Aspen Institute安全論壇賴清德美國

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面