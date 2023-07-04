陸駐美大使見葉倫　表明中方在經貿問題上的主要關切

▲葉倫即將於本周四（6日）前往中國大陸訪問。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將於本月6日至9日訪問中國。據《央視新聞》報導，7月3日，中國駐美大使謝鋒會見葉倫。雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換了意見。謝鋒表明中方在經貿問題上的主要關切，要求美方高度重視，採取行動予以解決。

謝鋒表示，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，也是國際社會共同期盼。希望中方始終遵循習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則和處理中美關係。

他指出，希望美方與中方相向而行，不折不扣落實元首重要共識，以行動排除幹部、管控封閉，以加強認知對話、開展合作，推動中美關係止跌回穩、重回正軌。

報導稱，雙方都認為會見是坦誠和建設性的，同意繼續保持溝通。

路透則報導，美國財政部發布的一份聲明顯示，葉倫在訪問中國前與謝鋒進行了「坦率而富有成效」的對話。雙方一致對為保持溝通渠道暢通和負責任管理美中雙邊關係而正在進行的努力表示了支持，這與葉倫即將對北京進行的訪問是一致的。

聲明也表示，葉倫在雙方對話中提出了令人關切的問題，也表達了兩個最大經濟體在全球挑戰，包括宏觀經濟和金融問題上合作的重要性。