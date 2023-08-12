　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅見馬來西亞總理　稱願分享超大規模市場機遇

▲▼王毅,安華,馬來西亞,馬來西亞總理,王毅安華。（圖／大陸外交部官網）

▲安華（左）和王毅（右）。（圖／大陸外交部官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

王毅再次擔任大陸外交部長後，首次出訪前往東南亞，釋放與東協加強合作的訊號。他11日與馬來西亞總理安華見面，並稱願同馬方分享超大規模市場機遇，實現互利共贏、共同發展。

在結束新加坡訪問行程後，王毅第二站抵達馬來西亞。據《新華社》報導，安華11日接見了王毅，並回憶起今年3月對中國的訪問，表示馬中關係特殊友好，雙邊合作強勁有力；歡迎中國企業擴大對馬投資，願同中方持續深化各領域合作，實現互利共贏。

▲▼王毅,安華,馬來西亞,馬來西亞總理,王毅安華。（圖／大陸外交部官網）

▲安華與王毅會面現場。（圖／大陸外交部官網）

王毅則轉達了大陸國家主席習近平的問候，並表示，總理先生是中國人民的老朋友，兩國領導人建立了牢固互信和友誼，為中馬攜手共建命運共同體指明了方向，開啟了新的篇章。

王毅指出，中馬同為新興經濟體和發展中國家，發展理念相近，有著廣泛共同利益；兩國高質量共建「一帶一路」成果豐碩，東海岸鐵路、「兩國雙園」建設取得良好經濟和社會效應，務實合作前景廣闊，「我們願同馬方分享超大規模市場機遇，拓展合作領域，實現互利共贏、共同發展。」

王毅當天還與馬來西亞外長贊比里進行會談。報導指出，王毅提到，中馬汽車製造、數位經濟、新能源合作良好；中方支持並鼓勵更多中國企業赴馬投資興業，打造更多合作新增長點，願深化兩國在農業技術、糧食安全等領域合作，進口更多馬優質農產品。

ET快訊
「壽山特技猴」耍帥騎車挑釁警！　結局沒讓人失望
越南空姐下海「高級茶價碼」曝！　她26歲狂賺百萬
快訊／遭爆不倫梁朝偉還生子　25歲「人間芭比」女星發聲了！
快訊／國家警報大響！　4縣市大雨特報
「台灣1神物爆紅」韓國妹子用上癮：冷到尖叫！　日本妹也買一堆
威秀6折優惠還在！花旗換星展　刷卡攻略一次看
粿粿1歲女先天聽力受損　老公潰堤大哭！見「寶寶1表情」心碎了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遊大陸又貴又麻煩　上海入境旅客大減6成

旅外陸客優先恢復來台觀光　旅行業讚「好的發展」

北京頻催生也沒用！　中國已成全球生育率最低國之一

王毅：美國藉仁愛礁爭議煽風點火　在中菲之間挑動是非

出租房變「垃圾山」長蛆噁爆！房東崩潰清理　女租客仍淡定滑手機

王毅見馬來西亞總理　稱願分享超大規模市場機遇

老農挖到生鏽劍「磨成菜刀」　專家一看傻眼：清朝「青龍劍」！

醫生娘也不忍了！舉報尪「出軌成癮」收回扣　陸醫療反腐白熱化

西安遭遇山洪土石流「公路被沖出大洞」　已致2死16人失蹤

連呼吸都有錯？敦煌壁畫的絕美與脆弱　張大千也是「破壞者」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

夏威夷野火至少53人喪命！拜登宣布重大災難　居民：像世界末日

金門查獲49公斤螺螄粉　2個月已攔截1.7公噸！

賀瓏轟侯昌明「沒代表作還住豪宅」　陶晶瑩秒變臉..葉天倫：這是惡意

遊大陸又貴又麻煩　上海入境旅客大減6成

旅外陸客優先恢復來台觀光　旅行業讚「好的發展」

北京頻催生也沒用！　中國已成全球生育率最低國之一

王毅：美國藉仁愛礁爭議煽風點火　在中菲之間挑動是非

出租房變「垃圾山」長蛆噁爆！房東崩潰清理　女租客仍淡定滑手機

王毅見馬來西亞總理　稱願分享超大規模市場機遇

老農挖到生鏽劍「磨成菜刀」　專家一看傻眼：清朝「青龍劍」！

醫生娘也不忍了！舉報尪「出軌成癮」收回扣　陸醫療反腐白熱化

西安遭遇山洪土石流「公路被沖出大洞」　已致2死16人失蹤

連呼吸都有錯？敦煌壁畫的絕美與脆弱　張大千也是「破壞者」

任容萱揪S.H.E復刻「9年前合照」敲碗巡演！　歌迷嗨翻：更青春更美

Lisa度假行頭解析！凱特王妃愛牌洋裝、CELINE針織衫搭比基尼超性感

黃偉哲虧「母雞弱小雞跑光」　侯友宜直搗賴清德本命區：大家都在啊！

雷／《災後2》才播3集他被炸死了　孫浩俊認有遺憾：早就知劇本

南韓隨機殺人64歲婦遭撞死　丈夫「悲痛發聲」：老婆是我大學初戀

遊大陸又貴又麻煩　上海入境旅客大減6成

4年前落選！鄉代捲土重來終勝選　又因1票「300元」被判當選無效

旅外陸客優先恢復來台觀光　旅行業讚「好的發展」

詹詠然搶10大戰逆轉勝！　晉級蒙特婁網賽女雙4強

烏克蘭徵兵官員驚爆貪污！　澤倫斯基怒了：全部解職

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

大陸熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

老農挖到鏽劍　磨成菜刀才知是清朝古劍

讓學生做手術2病人枉死　9醫護舉報科主任

敦煌壁畫的美與脆弱　張大千也是破壞者

個資被盜他背債5萬！支付寶要求解綁要辦45張證明

怕被皇帝看上！宮女被逼木棍淨身超殘忍

2女岸邊遭大浪打進餐廳　起身模樣超狼狽

陸圖書被挖空內藏魚卵　經鑑定屬外來種

刀郎新歌帶火淄博　「蒲松齡故居」日客流量破萬

狗狗沒拴繩全亂棍打死！陸官員認了派人撲殺

高鐵站9成是按摩椅　旅客坐地上

陸企主任野戰下屬　拍到公司名被肉搜

幼稚園三餐「吃海鮮」　餐費不到1600元

更多熱門

相關新聞

拖欠房租3個月！男遭房東反鎖房內活活餓死

拖欠房租3個月！男遭房東反鎖房內活活餓死

馬來西亞一名男子疑因拖欠租金，遭房東反鎖在家一個月，最後餓得只剩皮包骨，慘死屋內。

亂扔公廁的塑料袋竟是針孔！已百人被偷拍

亂扔公廁的塑料袋竟是針孔！已百人被偷拍

搭便車被拐走　15歲少女遭5男輪流性侵

搭便車被拐走　15歲少女遭5男輪流性侵

星國外長維文「未打領帶」當場致歉 王毅順勢拿掉領帶赴宴

星國外長維文「未打領帶」當場致歉 王毅順勢拿掉領帶赴宴

歐盟外交首長與王毅通話　稱歐中都盼加強關係

歐盟外交首長與王毅通話　稱歐中都盼加強關係

關鍵字：

王毅馬來西亞安華中馬關係

讀者迴響

熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

楊洋遭爆被王楚然「威脅散佈私密照」

港媒爆61歲梁朝偉「秘戀小36歲女偶像」！

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

陶朱隱園只賣1戶　他問「蓋來幹嘛？」網揭沒人買原因

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

無照夜衝被抓　大學生哭求警放過

電費漲7萬　他抓吃電怪獸讓台電道歉

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

快訊／台東嚴重車禍！重機騎士失去心跳　送醫不治

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

更多

最夯影音

更多
虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」
阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面