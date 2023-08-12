王毅見馬來西亞總理　稱願分享超大規模市場機遇

▲安華（左）和王毅（右）。（圖／大陸外交部官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

王毅再次擔任大陸外交部長後，首次出訪前往東南亞，釋放與東協加強合作的訊號。他11日與馬來西亞總理安華見面，並稱願同馬方分享超大規模市場機遇，實現互利共贏、共同發展。

在結束新加坡訪問行程後，王毅第二站抵達馬來西亞。據《新華社》報導，安華11日接見了王毅，並回憶起今年3月對中國的訪問，表示馬中關係特殊友好，雙邊合作強勁有力；歡迎中國企業擴大對馬投資，願同中方持續深化各領域合作，實現互利共贏。

▲安華與王毅會面現場。（圖／大陸外交部官網）

王毅則轉達了大陸國家主席習近平的問候，並表示，總理先生是中國人民的老朋友，兩國領導人建立了牢固互信和友誼，為中馬攜手共建命運共同體指明了方向，開啟了新的篇章。

王毅指出，中馬同為新興經濟體和發展中國家，發展理念相近，有著廣泛共同利益；兩國高質量共建「一帶一路」成果豐碩，東海岸鐵路、「兩國雙園」建設取得良好經濟和社會效應，務實合作前景廣闊，「我們願同馬方分享超大規模市場機遇，拓展合作領域，實現互利共贏、共同發展。」

王毅當天還與馬來西亞外長贊比里進行會談。報導指出，王毅提到，中馬汽車製造、數位經濟、新能源合作良好；中方支持並鼓勵更多中國企業赴馬投資興業，打造更多合作新增長點，願深化兩國在農業技術、糧食安全等領域合作，進口更多馬優質農產品。