星國外長維文「未打領帶」當場致歉　王毅順勢拿掉領帶赴宴

▲新加坡外長宴請王毅前，因未打上領帶向王毅致歉。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

王毅回任大陸外交部長後，首個出訪行程便前往新加坡、馬來西亞等國，昨（10）日首站來到新加坡，與新加坡外長維文會面並接受宴請。不過，就在抵達宴會場地時，發生了一個小插曲，維文迎上前去向王毅致歉，表達自己沒有打領帶，這時，王毅直接把領帶取下，巧妙化解這尷尬一幕。

▲王毅與維文擁抱後也順勢拿下自己的領帶，化解尷尬場面。（圖／翻攝大陸外交部）

《環球網》報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅在新加坡會見新加坡外長維文。雙方將籌備好將於年內舉行的中新副總理級雙邊合作機制會議，統籌規劃下階段合作，拓展新合作領域。新方高度評價中方近期採取人員往來便利措施，雙方將加快全面恢復兩國直航航班，密切經貿、人文和旅遊交流合作。

新加坡外長維文在新加坡植物園的餐廳為王毅一行設宴款待。王毅下車後，前來迎接的維文首先為自己沒有打領帶致歉，王毅也主動上前與他擁抱，隨後，王毅便拿下自己的領帶赴宴。

王毅前次訪問新加坡是在2021年，這次出訪行程中，王毅於10至11日訪問新加坡，期間將分別與新加坡總理李顯龍和副總理兼財政部長黃循財會面。結束新加坡訪問後，王毅還將前往馬來西亞及柬埔寨進行訪問。