　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

星國外長維文「未打領帶」當場致歉　王毅順勢拿掉領帶赴宴

▲新加坡是王毅回任大陸外交部長後首個出訪國家。（圖／翻攝大陸外交部）

▲新加坡外長宴請王毅前，因未打上領帶向王毅致歉。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

王毅回任大陸外交部長後，首個出訪行程便前往新加坡、馬來西亞等國，昨（10）日首站來到新加坡，與新加坡外長維文會面並接受宴請。不過，就在抵達宴會場地時，發生了一個小插曲，維文迎上前去向王毅致歉，表達自己沒有打領帶，這時，王毅直接把領帶取下，巧妙化解這尷尬一幕。

▲新加坡是王毅回任大陸外交部長後首個出訪國家。（圖／翻攝大陸外交部）

▲王毅與維文擁抱後也順勢拿下自己的領帶，化解尷尬場面。（圖／翻攝大陸外交部）

《環球網》報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅在新加坡會見新加坡外長維文。雙方將籌備好將於年內舉行的中新副總理級雙邊合作機制會議，統籌規劃下階段合作，拓展新合作領域。新方高度評價中方近期採取人員往來便利措施，雙方將加快全面恢復兩國直航航班，密切經貿、人文和旅遊交流合作。

新加坡外長維文在新加坡植物園的餐廳為王毅一行設宴款待。王毅下車後，前來迎接的維文首先為自己沒有打領帶致歉，王毅也主動上前與他擁抱，隨後，王毅便拿下自己的領帶赴宴。

王毅前次訪問新加坡是在2021年，這次出訪行程中，王毅於10至11日訪問新加坡，期間將分別與新加坡總理李顯龍和副總理兼財政部長黃循財會面。結束新加坡訪問後，王毅還將前往馬來西亞及柬埔寨進行訪問。

ET快訊
快訊／大雷雨從南往北開轟！15縣市大雨特報
快訊／00900確定配息出爐！
馬國畢9天前才背「喝酒請找我」值星帶！　畫面被翻
快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬
快訊／馬國畢酒駕　遭攔查畫面曝！
丫頭美國賭博「2天慘輸60萬」：消失在老公眼裡
信用卡「1習慣」千萬不要踩！　最慘信用破產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

陸入境圖書被挖空　裡面竟夾藏「異寵」鱂魚魚卵

緬甸、柬埔寨揪團搶陸客　瞄準80至100萬遊客來訪

咖啡廳標示No Kids！她讚「果然很安靜」　陸網羨慕：建議推廣

廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇　福州釋台青入住3個月免租紅利

河北逾388萬人遭受洪災「29人死亡」　經濟損失破4000億

投資400億「亞洲最大腫瘤醫院分院」才2年突註銷！驚人黑幕挖出

星國外長維文「未打領帶」當場致歉　王毅順勢拿掉領帶赴宴

碧桂園財務疑爆雷　恆大地產公布2022審計報告：已資不抵債

護士妹「制服太緊」遭偷拍邪惡視角！檢舉魔人飆罵：是夜總會嗎

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

陸入境圖書被挖空　裡面竟夾藏「異寵」鱂魚魚卵

緬甸、柬埔寨揪團搶陸客　瞄準80至100萬遊客來訪

咖啡廳標示No Kids！她讚「果然很安靜」　陸網羨慕：建議推廣

廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇　福州釋台青入住3個月免租紅利

河北逾388萬人遭受洪災「29人死亡」　經濟損失破4000億

投資400億「亞洲最大腫瘤醫院分院」才2年突註銷！驚人黑幕挖出

星國外長維文「未打領帶」當場致歉　王毅順勢拿掉領帶赴宴

碧桂園財務疑爆雷　恆大地產公布2022審計報告：已資不抵債

護士妹「制服太緊」遭偷拍邪惡視角！檢舉魔人飆罵：是夜總會嗎

紅線違停被拖吊...他急開車門拿手機錢包　破壞封條下場曝光

快訊／大雷雨午後從南往北開轟！北北基桃15縣市大雨特報　

才剛過完戰勝節　北韓又要閱兵？平壤飛行場「數百台車輛」聚集

IG更新「限動變葡萄」　拍縮小畫面更傻眼！用戶怨：越改越糟

奧迪「傳奇跑車」將在蒙特利汽車週告別　專屬活動結束20年販售

獨／馬國畢酒駕爆停工退台八　經紀方回應「他深感愧疚自責」

金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

人妻發票中3千「被婆婆偷拿給小姑」　老公不挺：不是正財別執著！

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

高俊熙再現招牌「夏莉頭」！歷年短髮造型現在看還是超時髦

大陸熱門新聞

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

陸企主任野戰下屬　拍到公司名被肉搜

乳腺醫生家藏6億黑金！　坐擁20套房、15KG黃金

讓學生做手術2病人枉死　9醫護舉報科主任

紅衣大媽怒背《滿江紅》 嗆用iPhone都漢奸

劉雯深夜PO井柏然環抱照公費官宣　差點親了

4大宮廷春藥　嬪妃用來「榨乾皇帝」

23歲妹「拔57顆牙」！醫見X光照興奮叫實習醫全來

明星幼稚園女師「出軌學生爸」！慘遭正宮遊街示眾

結婚16年3孩都非親生！綠帽夫現況更慘

湖南女幼師出軌學生爸被抓包 原配扯馬尾遊街示眾

兩岸電競人才「薪情」差很大

馬英九「美女好友」受海青節關注

護士妹緊身制服遭偷拍！檢舉魔人飆罵：是夜總會嗎

更多熱門

相關新聞

黃國昌遭控違反個資法　無罪確定

黃國昌遭控違反個資法　無罪確定

中國時報董事長王丰不滿前立委黃國昌在臉書PO文，稱旺旺中時集團董事長蔡衍明干預新聞，因此王丰提出自訴，控告黃國昌違反《個人資料保護法》。黃國昌一二審均獲判無罪，王丰上訴第三審，最高法院11日駁回上訴，黃國昌無罪確定。

賴清德出訪巴拉圭引中國小動作？　外交部呼籲：切勿落入中方圈套

賴清德出訪巴拉圭引中國小動作？　外交部呼籲：切勿落入中方圈套

中國開放陸客團赴78國沒台灣　兩岸開放卡關！交長：他們已讀不回

中國開放陸客團赴78國沒台灣　兩岸開放卡關！交長：他們已讀不回

陸國安部破獲CIA間諜滲透案 潛伏軍工業提供「大量核心情報」

陸國安部破獲CIA間諜滲透案 潛伏軍工業提供「大量核心情報」

菲中緊張　菲暫停中企馬尼拉灣填海工程

菲中緊張　菲暫停中企馬尼拉灣填海工程

關鍵字：

王毅維文.外交部長新加坡中國大陸

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

「三級片女星」剃髮出家2年近況曝光

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面