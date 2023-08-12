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夏威夷野火「跳海逃生」畫面曝！濃煙大浪中求援　海防隊救回17人

▲▼夏威夷野火襲擊，毛伊島居民跳海逃生。（圖／翻攝自推特／@lookner）

▲夏威夷野火襲擊，毛伊島居民跳海逃生。（圖／翻攝自推特／@lookner）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國夏威夷毛伊島（Maui）拉海納鎮（Lahaina）野火肆虐，死亡人數上修至67人。許多居民駕車逃離，也有人選擇直接跳入海中逃生。美國海岸防衛隊表示，他們從太平洋上救出17名受災者。網路社交媒體上的一段影片顯示，人們在海上載浮載沉，強風導致四處濃煙滾滾，細碎的火星、火苗也被吹到海面上。

根據CNN報導，美國海防隊檀香山分部指揮官柯克西（Aja Kirksey）11日表示，海岸防衛隊派遣3艘巡邏艇與2艘小型船隻編組，在當地港口巡邏15個小時，搜索範圍大約500平方英里，「他們在水裡與海岸堤防遇到了受災者。」他表示，獲救的17人情況穩定，至少一人被海防隊的直升機發現時已經死亡。

▲▼夏威夷野火襲擊，毛伊島居民跳海逃生。（圖／翻攝自推特／@lookner）

▲影片中有幾人漂在海上，還有一人正準備跳下海。（圖／翻攝自推特／@lookner）

社交媒體TikTok有網友PO出一段影片稱，拉海納鎮的居民們跳海逃生。畫面中大約10多人緊抓著海上的漂浮物，靠近岸邊有一人在海浪中載浮載沉，另一人正準備下海，四周都是灰濛濛的火災濃煙，帶著細碎橘光的火星伴隨著風聲飄至海面上。

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／CFP）

▲俯瞰夏威夷野火受災區，空中瀰漫大量濃煙。（圖／CFP）

毛伊島消防局局長文圖拉（Brad Ventura）表示，起初小鎮社區著火後，火勢蔓延的速度相當快，「他們基本上是在幾乎沒有通知的情況下自行疏散。」倖存居民維德林李（May Wedelin-Lee）回憶當下宛如末日景象，「世界末日正在發生，人們在路邊哭著求救，有人騎腳踏車，有人跑步、踩滑板，還有人把貓咪夾在腋下。他們帶著孩子，在街上狂奔。」

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