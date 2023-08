夏威夷野火「跳海逃生」畫面曝！濃煙大浪中求援　海防隊救回17人

▲夏威夷野火襲擊,毛伊島居民跳海逃生。(圖/翻攝自推特/@lookner)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國夏威夷毛伊島(Maui)拉海納鎮(Lahaina)野火肆虐,死亡人數上修至67人。許多居民駕車逃離,也有人選擇直接跳入海中逃生。美國海岸防衛隊表示,他們從太平洋上救出17名受災者。網路社交媒體上的一段影片顯示,人們在海上載浮載沉,強風導致四處濃煙滾滾,細碎的火星、火苗也被吹到海面上。

This video was posted a few hours ago on TikTok by chefjoshuamarten with the caption, "people running for their lives and jumping in ocean!!!" Not sure it's legit but he does appear to be based on Maui.https://t.co/IeTdRotvE6 pic.twitter.com/o1wouBBetJ