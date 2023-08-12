夏威夷野火55死「震驚白宮」　副總統賀錦麗想前往勘災

記者林彥臣／綜合報導

美國夏威夷野火至今造成55人死亡，重災區毛伊島（Maui）拉海納鎮初估仍有上千人失聯。相關消息已經驚動白宮，副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，想要前往夏威夷勘災，但是因為不希望分散救災資源，所以暫時作罷。

根據CNN報導，賀錦麗11日重申，她和總統拜登正在密切關注夏威夷正在發生的危機，「總統和我對夏威夷，特別是毛伊島發生的事情深表關切，我們正在密切關注。我們正在協調聯邦資源，迅速到達那裡，支持必須完成的工作。」

▲夏威夷毛伊島野火肆虐。（圖／路透）



被媒體問到是否會前往夏威夷時，賀錦麗強調，她雖然想去勘災，但考量到不要分散救災資源，讓第一線的救災人力，把注意力集中在他們身上，所以暫時不會前往。

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）想去夏威夷勘災，但為了避免分散救災資源，暫時作罷。（示意圖／路透）



賀錦麗說，「那裡發生的事情是悲慘的。我對夏威夷的領導層指揮救災有充分的信心，他們將得到我們的全力支持，我們為受難者家屬和領導人祈禱」。

夏威夷野火目前尚未調查出切確的起火原因，但是CNN目前分析出，當地乾旱的環境、颶風外圍風勢的助長、地理條件與消防資源的不足，都導致這座濕熱小島成為「致命火藥桶」。