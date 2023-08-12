夏威夷野火奪67命！紀錄曝80個警報器都沒響　居民：沒收到通知

▲夏威夷當局遭爆在野火爆發時未及時發布警報。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

夏威夷毛伊島（Maui）的恐怖野火持續吞噬知名的旅遊天堂拉海納（Lahaina），多處歷史遺跡慘遭祝融，死亡人數如今更是增至67人，成為當地史上災情最嚴重的自然災害。然而，如今媒體踢爆，在這場致命大火爆發後，夏威夷當局居然沒有及時發布火警警報，才讓這場災害演變得如此嚴重。

綜合外媒報導，夏威夷州緊急事故管理局紀錄顯示，大火在當地8日燒到拉海納時，毛伊島上的80個火警警報居然沒有都沒有被啟動，而且無論是夏威夷州或是毛伊郡當局都沒有任何人試圖敲響警鐘，導致火焰迅速蔓延、民眾逃生不及。

此前，有民眾在美聯社的採訪中提及，他們收到火警警報時，大火已燒到了他們頭頂，因此逃命的時間其實不太足夠。緊急事故管理局發言人告訴CNN，其他管道的緊急預警系統有及時被觸發，當局也透過手機、電視和廣播發布了警報，不過許多居民反映他們根本沒收到任何通知，因此人們質疑，當局是在毛伊島出現大面積停電和通訊中斷後才終於發布警報。

▲夏威夷野火迄今已奪走67條人命。（圖／達志影像／美聯社）

BBC也指出，在大火爆發前，當地居民並沒有收到任何的具體警告，直到火勢在當地8日蔓延到毛伊島時，官員們才下令拉海納東部地區一所學校附近的居民緊急撤離，並遲至下午4時45分才對拉海納發出進一步警告。為了避免出城的道路被人群擠滿，當局甚至還要求拉海納部分飯店遊客留在原地，可是當時火焰早已吞沒了拉海納部分地區，有些居民甚至被迫跳海逃生。

諷刺的是，夏威夷過去曾宣稱，該州的警報是世上最大的綜合戶外全危險公共安全警報系統，引發非營利組織對政府危機處理的不滿，「我們不斷聽到這些官員說著『我們不知道，這是前所未有的』，但這些野火難道不是我們消防機構和林業管理局長期致力於減少的風險嗎？當然，這些災害無法100%被預防，但它的威力原本是可以被降低的。」

《衛報》報導，夏威夷州長格林（Josh Green）並未說明毛伊島的緊急預報系統是否在致命野火爆發前就已失靈，「現在下定論還為時過早，因為大部分的設備都被大火燒毀了，加上這裡又是個非常偏遠的地方。我不願意責怪任何人，因為這場災害是極端氣候、全球變暖，再加上土地乾燥、颶風等因素共同造成的，但當然，我們絕不會推卸任何責任。」