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勞動部南分署辦策進交流會議　聚焦產業缺工議題

▲勞動部雲嘉南分署於台南成大會館召開策進諮詢交流會議，會議邀集15位雲嘉南區勞資政學研代表出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署於台南成大會館召開策進諮詢交流會議，會議邀集15位雲嘉南區勞資政學研代表出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為解決產業人力缺工問題，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」、「中高齡者及高齡者就業促進計畫」、「青年投資方案第二期」等政策因應，為了解各界對政策的聲音，勞動部雲嘉南分署11日於台南成大會館召開策進諮詢交流會議。

會議邀集15位雲嘉南區勞資政學研代表出席，現場除說明勞動部相關政策資源外，也和與會代表進行意見交流，不少出席委員都肯定分署在缺工政策處理上的用心。

雲嘉南分署長劉邦棟說明，勞動部近期推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對旅宿業、餐飲業及航空站地勤業等缺工行業推出專案職缺就業獎勵金，民眾經公立就業服務機構推介受僱旅宿業房務人員、清潔人員與餐飲業內外場服務人員、廚務人員以及航空站地勤業地勤作業及航機清艙人員等專案職缺，將依其身份發給每月6千元至1萬元的獎勵金、最長可領12個月。

▲勞動部雲嘉南分署於台南成大會館召開策進諮詢交流會議，會議邀集15位雲嘉南區勞資政學研代表出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另台灣將於2025年將邁入超高齡社會，劉邦棟鼓勵企業打破職場年齡限制，多聘用中高齡以上勞工，目前勞動部推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，包含鼓勵企業繼續僱用高齡者最高補助25.8萬元的「繼續僱用高齡者補助方案」或鼓勵雇主進用中高齡以上勞工，提供每人每月1.3至1.5萬元獎勵金的「僱用獎助措施」等都是希望企業能善用中高齡人才。

劉邦棟還說，「投資青年就業方案第二期」則整合政府部會資源，提供青年多元化就業服務，包括「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高4萬5000元、「產業新尖兵計畫」提供青年以培訓5+2重點產業技能，不僅學費補助還有學習獎勵金可領，歡迎多加運用。

今日會中有不少委員代表對於勞動部推出相關政策表示肯定，劉邦棟強調，只要能協助廠商解決缺工問題的方案，分署都會努力去做，希望創造勞資雙贏局面，未來各界有好的建議與聲音，分署這邊都會持續聆聽、做滾動式修正。

▲勞動部雲嘉南分署於台南成大會館召開策進諮詢交流會議，會議邀集15位雲嘉南區勞資政學研代表出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次策進諮詢交流會議包括台南市政府勞工局長王鑫基、嘉義縣政府勞工暨青年發展處長陳奕翰、科學工業公會南區辦事處長郭春暉、老爺府城實業公司副總李俐玲、上銀科技公司資深經理李建財、雲林縣職業總工會理事長許騉洪、嘉義縣總工會理事長鄭介維、嘉義市職業總工會理事長高進添、國立中正大學勞工關係學系副教授吳啟新、林淑慧等15位勞資政學研代表出席。

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