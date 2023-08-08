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勞動部獎勵金　幫助中高年父親重返職場

▲杰叔在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心的協助下，運用勞動部施用毒品者就業服務計畫而重返職場。（記者林云翻攝）

▲杰叔在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心的協助下，運用勞動部施用毒品者就業服務計畫而重返職場。（記者林云翻攝）

記者林東良／台南報導

年近60歲杰叔，成功擺脫癮君子頭銜，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心的協助下，運用勞動部施用毒品者就業服務計畫而重返職場，杰叔感謝就業中心協助與關心，他的孩子們不再對他失望，終於找回以前的自信與尊嚴，還有就業獎勵金可領，令他相當開心。

杰叔曾是營建工程的老闆，也是兩個孩子的爸，13年前因病痛染上藥癮，草草結束工程行入獄勒戒，在扣除核發員工薪資後，半生的奮鬥打拚幾乎歸零，令他悔不當初。所幸孩子們還能靠僅剩的積蓄完成學業，現在也都已就業自立，但他知道孩子們都期盼他回歸正途，再次成為家中的頂樑柱。因此杰叔在去年獲得假釋機會就開始積極的找工作，希望不給子女們增加負擔，以彌補入獄的這段期間做為父親應有的責任。

杰叔原本想靠自己的力量找到工作，但害怕回到熟悉同行會遭人指點或拒絕，加上年紀的因素，故自行投遞履歷或應徵工作，皆未有所獲，加上償還債務壓力、房屋租金等經濟壓力下，轉而求助曾至監所宣導的台南就業中心。

▲杰叔在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心的協助下，運用勞動部施用毒品者就業服務計畫而重返職場。（記者林云翻攝）

就服員劉柏廷表示，杰叔很在意其藥癮者的身分會在求職過程遭異樣眼光，又因債務問題致求職範圍受限，加上體力不如從前，尋職過程顯得有些急躁。在就服員客觀分析目前的就業市場、釐清及排除內心的障礙，並提供勞動部「施用毒品者就業服務計畫」，鼓勵杰叔接受穩定且有勞健保的工作，同時向多家公司洽詢，為杰叔爭取工作機會。經就服員的積極推介，終於獲建設公司錄取擔任房屋修護人員，且目前已穩定就業3個月以上。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，就服人員確實常遇到公司對僱用藥癮者有所疑慮，擔心他們再走回頭路。但如果公司願伸出援手協助，社會問題相對減少，其實很多藥癮者也期盼社會的接納，讓他們的人生可以重新再出發。希望類似杰叔這樣的個案有抛磚引玉之效，有更多社會企業友善廠商共同參與，拋出橄欖枝給脫離藥癮者回歸社會的機會。勞動部為協助脫離藥癮的朋友們儘速就業，除提供受僱勞工前半年每月5000元、後半年每月6000元補貼，合計6萬6000元生活補貼獎勵外，對於僱用脫離藥癮朋友並協助其穩定就業的雇主，也提供每僱用一人十天可補助4000元，一年至多可補助14萬4000元之僱用獎勵金，詳情可洽各就業中心(台南就業中心電洽06-2371218分機116劉先生)。

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