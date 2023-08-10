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勞動部大專預聘計畫　培育青年畢業即就業無縫接軌

▲今年6月剛畢業的蔡雅璿，透過「大專青年預聘計畫」於2月就提早進到職場實習，計畫結束後還獲加薪留任，畢業即就業、無縫接軌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲今年6月剛畢業的蔡雅璿，透過「大專青年預聘計畫」於2月就提早進到職場實習，計畫結束後還獲加薪留任，畢業即就業、無縫接軌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助大專青年銜接職場，及補實重點產業人力缺口，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極推動「大專青年預聘計畫」，提前讓在校生卡位進入重點產業實習聘僱。

大四生接受320小時以上的工作崗位訓練，期間享有薪資、勞健保、職災保險和勞退提撥等福利，若青年留任於該預聘企業達30日，勞動部還加碼提供1萬元的留任獎勵金，歡迎有興趣的青年學子把握機會參訓、畢業即就業。

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助在校學生能順利銜接職場，勞動部「補助大專校院辦理就業學程計畫」針對大四生將原有職場體驗課程，擴大為工作崗位訓練推出「大專青年預聘計畫」，透過企業指派職場導師培訓青年，增加其職場實務經驗，協助青年提前卡位進入職場，雲嘉南轄區共有近百家企業參與計畫，產業涵蓋生技醫療、智慧機械、資訊工程及綠能科技等，共提供426個預聘工作崗位，進而達到學用零落差、畢業即就業的目標。

▲今年6月剛畢業的蔡雅璿，透過「大專青年預聘計畫」於2月就提早進到職場實習，計畫結束後還獲加薪留任，畢業即就業、無縫接軌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年6月剛從南台科技大學生物與食品科技系畢業的蔡雅璿，從小就深感父母賺錢不容易，大學期間都靠著打工支應自己的生活開銷，當蔡雅璿知道「大專青年預聘計畫」可以提早進到職場卡位實習，毫不猶豫地就報名參訓，獲得在生展生物科技股份有限公司擔任生產助理的實習機會，訓練期間透過公司安排的職場導師，手把手地教導各項產品製程工序及檢測重點，而蔡雅璿細心且負責的態度，也深獲部門主管肯定，訓期結束後就加薪留任至品管部門，無縫接軌職場。

▲今年6月剛畢業的蔡雅璿，透過「大專青年預聘計畫」於2月就提早進到職場實習，計畫結束後還獲加薪留任，畢業即就業、無縫接軌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡雅璿說，雖然很羨慕身邊同學畢業前就陸續安排出國行程，但不後悔自己參訓的決定，除了比同學多近半年的工作經驗，實習期間的職場經驗更讓她順利考取品保證照，還很幸運的畢業就獲公司留任，非常鼓勵學弟妹參加預聘計畫，擺脫「畢業即失業的都市傳說」；生展生物科技股份有限公司人資單位表示，「大專青年預聘計畫」不僅讓企業可提前培育在校大四生，也同步補實公司的人力缺口，勞動部還補助每人最高7.2萬的訓練費用，大讚這計畫為企業、青年及學校開創三贏。

▲今年6月剛畢業的蔡雅璿，透過「大專青年預聘計畫」於2月就提早進到職場實習，計畫結束後還獲加薪留任，畢業即就業、無縫接軌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟進一步補充，為協助青年順利就業，勞動部近期整合教育部等11個部會資源推動「投資青年就業方案2.0」，提供青年多元化就業服務，除協助在校大四生接軌職場的「大專青年預聘計畫」外，為協助企業提升僱用畢業青年的意願，勞動部也推出「青年就業旗艦計畫」，採用先僱後訓、做中學的訓練方式，儘速提升青年工作職能，相關資源可上「投資青年就業方案2.0」專區(https://event.taiwanjobs.gov.tw/youth_jobs)查詢，或撥打免付費專線0800-777-888由專人為您服務。

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