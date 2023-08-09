開會半數都在浪費生命！5招讓會議減少縮短　能用Mail解決就別開

▲上班族常有「開不完的會」，但超過半數可能是浪費時間。（圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

上班族常常面臨「開不完的會議」，但有超過半數都在浪費生命；暢銷作家丹．萊昂斯（Dan Lyons）提到，美國全年不下10億場會議，但有成效的只佔11%。他透過自己實驗多年的「閉上鳥嘴」心法提出5招建議，讓會議能減少或縮短時間。

丹．萊昂斯在《閉嘴的藝術》一書分享，由於他曾經口無遮攔，代價是付出了800萬美元、丟掉了價值不菲的股票選擇權，婚姻關係也因此觸礁。後來他練習「閉上鳥嘴」的心法，發現了各方面的好處，也提出許多套用在各種情境的方法，包括許多公司熱愛的「開會」也在其中。

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他提到，會議上分成兩種人，一種人喜歡開會，另一種人腦袋沒壞，可惜「目前占上風的是前者」。同時指出，美國人每天要忍受超過1千1百萬場會議，等於全年不下10億場，當中有成效的僅占11%；換算下來，有240億小時被浪費掉了，財務損失高達370億美元。

還有研究發現，上班族平均每個月要開62場會，而且與會者中，有半數宣稱那些會是「徹底的浪費時間」，3成9的人承認在會議中打瞌睡。

萊昂斯認為，職場上的會議也是練習「閉上鳥嘴」的好機會，同時在書中分享5招方法：

1、會議能小則小：

「會議的價值遞減」與「與會者人數的平方」成正比。亞馬遜遵循的政策叫作「披薩原則」，意思是如果你需要2顆以上的披薩才能餵飽會議中的每個人，那這場會議的人數就太多了，換算起來最多大概是10個人。

他建議，若收到大型會議的開會通知，「能閃盡量閃」，實在閃不掉的話，至少要自我克制，不要在會議上加入無意義的冗言贅語，而且「不要害怕早退」。只要發現自己顯然無法在會議上增添任何價值，就立馬走人，是登出連線。

他舉出特斯拉執行長馬斯克的言論，「離開並不失禮，讓大家留下來浪費時間才叫失禮。」

2、會議能短則短：

很多人預設會議要半小時起跳，但理想的會議長度是15分鐘。在15分鐘的會議裡，9成1的人可以保持專注，一旦過了15分鐘，這個比率就會開始下降。

3、說不：

受邀赴會，不代表你就一定要出席。拒絕別人需要勇氣，但只要一個理由——「我忙翻了，但我之後會聽錄音。」就可以幫自己解套。

4、問自己所為何來：

只要想在會議上開口之前，就先問自己一聲，「我為什麼要說話？」萊昂斯舉出問句提供參考：

我這發言可以達成什麼目的？

起了這個頭，我有辦法延續對話嗎？

我有為某人的發問提供答案嗎？

我想說的話重要嗎？

現在是提起這事的時機跟地點嗎？

我是在表達意見還是在陳述事實？

這問題我有仔細思考過了嗎？

我有辦法言簡意賅嗎？

現在輪到我說話了嗎？

我是提出這個論點的合適人選嗎？抑或我應該鼓勵別人對此發言？

這話有別人已經說過了嗎？

我是不是為了說而說？

我是不是想在人前求表現？

這話沒人說，會有差別嗎？

他表示，能通過「所為何來」篩選的發言，不會太多。也就是說，通常會有很多時間在會議上一聲不吭。重點在於，不說話時不要放空，也不要臭臉。不論誰在發言，都務必專心聽，投入對話，隨手筆記，面帶微笑，點頭附和。用身體語言與臉部表情，讓人看到（並相信）你沒在恍神。

5、傳球要快：

使用即興喜劇中的「沒錯，而且⋯⋯」技巧：一開口，先附和在你之前發言者的意見，加上你自己的看法，然後盡快把球傳給下一個人。

6、改用電子郵件：

很多人抱怨，許多會議其實是「一封電子郵件就可以解決的事情」，真的有需要把一大堆人拉上Zoom，只為取得一份文件的回饋，或為了讓他們更新一下現況嗎？很多你需要說的話，其實都可以放進短短一封電子郵件內、或通訊軟體的一則群聊訊息中。

▲美國暢銷作家丹．萊昂斯（Dan Lyons）長年來研究和分享「閉嘴的藝術」。（圖／時報出版）