關燈壞壞！男友堅持有戴套　她洗澡「流出來了」心碎提分手

▲男友偷偷拔掉保險套。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

從頭到尾都堅持自己有戴套！一名女網友發文表示，與男友發生關係時，對方雖堅持有戴套，但她卻覺得熱熱的，且洗澡時真的「流出來了」。得知男友偷偷拔掉保險套，她只能馬上吃事後避孕藥，無奈誇張的不只如此，原來對方在交往期間還約X交流，讓她徹底失望提分手。

女網友在Dcard上，以「男方偷偷拿掉保險套」為標題發文，提到她和男友交往8年多，過程一直很開心，對方也都很尊重她。然而日前發生性行為時，男友明明說自己有戴套，但她卻覺得熱熱的。

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原PO當下馬上詢問，男友則堅持有戴，豈料洗澡時真的「流出來了」，她才確定一切都是謊言。她坦言，男友壞壞時都會關燈，之前其實也有幾次想無套，而最讓她失望的，就是經由這次事件，抓包對方玩交友軟體，和別人約X交流。

▲原PO最後提分手並封鎖男友。（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO心中雖然捨不得，但還是下定決心分手。她目前先吃了事後避孕藥，也已經去看醫生，要確定有沒有性病。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不用多說了，這種人為你著想都是裝的」、「這種人超噁心，不尊重你，婚前就這樣了，婚後連逃都來不及逃，所以現在快點逃」、「這種人好可怕，跟你講至少還能避孕，不講是想故意讓你懷孕嗎」。