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霸佔百貨廁所通道　3妹坐一排化妝「化妝品擺滿地」：踩到我會爆氣

化妝品,粉撲,化妝。（圖／記者李佳蓉攝）

▲化妝。（示意圖，非本文當事人／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

百貨公司的廁所常會有大面的全身鏡，讓顧客整理儀容，就有網友指出，有一群小女生直接霸佔全身鏡的通道，大咧咧地坐在地板上化妝，地板上還擺滿各式各樣的化妝品以及包包，當作是自己家，原PO走過去時還被警告「不准踩到我的散粉」，讓她超傻眼。事後當事人還發文「自認沒做錯事」。

原PO在Dcard上發文，「瞎妹在百貨公司廁所門口化妝」，廁所的通道有一面超大的全身鏡，3個女生直接擋在廁所通道化妝，地上擺滿化妝品以及包包，霸佔整條走道，「是不會進去廁所化嗎？而且在家裡應該就要化好吧，不要出來嚇人欸」。

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最讓她無法接受的是，走過去還被對方翻白眼警告「如果踩到我的散粉，我一定會爆氣」，原PO聽完一肚子火，「你們擋在通道我才會爆氣，真的很想過去跟她們講他們到底多沒水準，後來好像又來了兩個人一起坐」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲個人物品擺滿地。（圖片經變色處理／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友狂罵，「笑死欸，一堆炸蝦還自以為厲害，只是粉裹比較厚而已，裡面根本沒料」、「哇這群猴子是當夜市在擺攤是不是，超級丟臉欸，我是她媽我一定巴她頭，怎麼可以沒水準到這種程度」、「我一定請打掃阿姨拿著馬桶刷來」、「她們有沒有想過那個地板有多髒，採過屎尿的鞋子走來走去喔」。

還有網友貼出當事人的回覆，其中一名女生喊冤，「只是坐在旁邊聊天，有勸阻化妝的朋友不要這樣，也有勸阻她不要這樣說話」，對經過的每個人一直說不好意思，也沒有不耐煩，「我是不知道自己有哪些地方沒做好，跟有問題的，自認自己沒做錯事」。

網友看完後更傻眼，「好好笑，到底為什麼要一起坐在地板上，覺得超髒」、「看來是個瞎妹網紅，自己行為不端，還想怪給別人，活該被公審」、「吹百貨公司冷氣體驗遊民生活？」「有道歉就可以繼續坐在那裡擋路嗎？如果朋友不聽勸腳長在身上，可以自己離開，不要推得好像自己都沒責任」。

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