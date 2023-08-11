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IG更新「限動變葡萄」　拍縮小畫面更傻眼！用戶怨：越改越糟

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO覺得IG越更新越糟糕。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

對用戶來說，更新有時是種困擾！就有網友9日發文，抱怨社群軟體Instagram（IG）越更新越糟糕，點出「2變更」令他很不滿意，貼文引發熱論，還有其他人也紛紛有感抱怨，「到底是什麼半更新…有夠爛==」、「更新後限動也太大ken，跟一顆巨峰葡萄似的」、「而且按愛心變超大一顆，超級醜。」

這位網友在Dcard發文「IG越更新越糟糕」，文中直呼，「一早睡醒，限動（限時動態）變超大顆就算了，拍限動也不能一手控制放大縮小，只能放大，要縮小只能用另一手控制」，忍不住嘆氣，「真的越更新越糟糕」，還附上一個嘴角下垂的表情符號。

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貼文曝光引發共鳴，「我的哀居也是，而且沒有想放那麼大，它會自己變很大」、「我大帳限動是大顆，小帳是小顆的，這到底是什麼半更新……有夠爛==」、「限動不能單手放大縮小超難用」、「更新後限動也太大ken，跟一顆巨峰葡萄似的」、「我的也是，而且按愛心變超大一顆，超級醜」、「我的限動是會忽大忽小，每次開可能都會變，超怪。」

還有人抱怨別的點，「有沒有人即使有發限動，旁邊還是有這個藍色的東西（藍色+號鍵）」、「我有（藍色+號鍵），看起來超礙眼」、「我也有（藍色+號鍵），真的很礙眼」、「直播進度條變到最下面超難按……」、「不是很多人用的話，真的是不太想碰這軟體。」

不過，也有用戶表示，「等一段時間看看吧！應該會變回來，不是都會分批測試嗎？我就是常變來變去的（限動圈圈大小或便利貼）」、「我的從正常變大又變回來，現在又變小了」、「我的很久之前就變大顆了，有時候還會變小，但副作用是沒有便利貼。不過習慣之後，大的看起來比較舒服。」

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