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成人展體驗「女優馬殺雞」　男友回家狂傻笑！躺床做1動作她傻眼

▲▼ 0803「TRE台北國際成人展」展前媒體記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲今年成人展請到超多大咖AV女優。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

「TRE台北國際成人展」上周末在新北市吸引大量粉絲朝聖，一睹多位大咖AV女優風采，雖然活動已經結束了，但仍有不少人討論，一名女網友表示，男友從成人展回家後就一直在傻笑，也不分享照片，後來男友在IG上PO出與女優牽手的合照，她不禁小抱怨「原來這傢伙是不想讓我看到牽手照啊」。

原PO在Dcard上發文，「成人展真的有那麼爽嗎？」男友參加完成人展回來後，一直莫名其妙傻笑，跟對方要照片看卻被拒絕，「說覺得很尷尬隨便滑一下，快速滑過讓我看了這兩張」，一張是女友站在幫男友按摩的照片，另一張則是跟女友比手指愛心合照。

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男友淡淡地說「就追星呀比個愛心」，按摩也只是擺拍而已；接著，原PO看到男友躺在床上修圖，PO了一張與女優牽手的合照在IG上，並且標記女優，「他想PO限動看他的女神會不會分享，結果還真的有分享，（男友）笑得更燦爛了，原來這傢伙是不想讓我看到牽手照啊」。

原PO哭笑不得，雖然很無言，但是看男友開心，自己也很開心，「其實讓男友去，他真的會蠻感謝你的感覺，反正他跟女優有進一步發展的機會0」，本來也有打算去現場看看，但是看了影片後覺得會場太擠，因此作罷。

貼文一出，掀起網友討論，「有你這種女友真幸福」、「真的很爽，有體驗過金卡銀卡的我，人生已經沒有遺憾了」、「我有女性朋友陪他老公去成人展，在裡面一群男性都讓路，並且用羨慕的眼光看我朋友，什麼轉蛋阿，都讓我朋友先去轉，然後跟女優合照也可以直接躺奶」、「男人的快樂，就是如此單純」。

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