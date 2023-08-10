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座位貼滿林襄海報！同事見「偶像爆熱戀」整個人變了　他看傻

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

記者曾筠淇／綜合報導

林襄昨（9）日被爆出與「樂天桃猿」球員馬傑森熱戀中，就有網友發文表示，他有個同事在座位上貼滿林襄的海報，結果得知對方死會後，中午連飯也沒吃，整個人都變了。貼文曝光後，引發底下網友熱議。

男網友昨（9）日在Dcard上，以「同事因為林襄死會，整個人變了」為標題發文，提到他有個同事中午都會買便當、手搖飲和餅乾，結果得知林襄熱戀的消息後，中午連飯也沒去吃，整天呆呆的坐在座位上，沒有靈魂的工作。

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原PO透露，同事的座位貼滿林襄海報，所以看到對方的變化，不用多問也知道原因。不過他也說，第一次看到有人因為偶像死會變成這樣，他該和同事說些什麼嗎？

▲▼梁赫群、何妤玟、白雲、林襄、孟潔、YURI、壯壯戀愛實境節目《戀愛上線中》 開播記者會10日舉行，甫傳出新戀情的林襄成為媒體追問的焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲林襄今出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「微笑跟他說，再怎麼樣也不會輪到你啊」、「該跟他說：沒事啦～你本來就沒機會，不用這麼難過」、「讓他醒醒，就算林襄不死會，也不會跟他在一起」、「我學弟看到新聞後就退追林襄了，我該勸他改追子瑜嗎」、「之前IU跟李鍾碩（李鐘奭）交往我也是這樣，但是想想我跟鍾碩的差距，嗯，我不配」、「可能把對方當偶像，時間久了應該就會好吧」。

林襄今（10）日現身《戀愛上線中》記者會，被問到感情時，稱男方是在工作上認識，兩人沒有同居，「希望可以給我一點空間，希望大家可以多關注我工作上的表現！」

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