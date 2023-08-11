香港破未成年賣淫集團逮20歲女媽咪　兩名16歲少女身世坎坷下海接客

▲港警破獲20歲負責人帶頭的未成年賣淫集團。（圖／香港01）

文／香港01

香港西九龍總區重案組破獲尖沙咀一個賣淫場所，拘捕一名20歲女主持（負責人，下同），同時在場所帶走兩名年僅16歲少女，相信該賣淫集團以未成年少女作為招徠吸客。消息指，被捕女主持既管理場所及資金，同時亦會在上址賣淫。

兩名16歲女童身世坎坷，其中一人的父親已離世，母親仍在監獄服刑，故在上址留宿及賣淫；另一人同樣因家庭問題而到上址賣淫，據悉，其家人已表示會帶少女回家照顧。

西九龍總區重案組根據情報分析及深入調查後，8月10日在尖沙咀區展開掃黃行動，突擊搜查尖沙咀金巴利道一棟大廈，並搗破一個懷疑牽涉未成年少女的賣淫場所。

行動中，探員拘捕一名20歲本地女子，涉嫌「管理賣淫場所」，並檢獲一批避孕套、漱口水及潤滑油等證物。警員在場內發現兩名16歲少女，懷疑賣淫，於是將兩名少女帶署調查。被捕人現正被扣查，人員考慮就案中牽涉的未成年少女向法庭申請保護兒童令以作監護。

警方初步調查顯示，該場所懷疑在網上社交平台以16歲至27歲的少女作招徠，吸引客人到上址進行性交易，再從中抽取佣金作利潤。警方相信行動已瓦解一個牽涉未成年少女的有組織賣淫集團。

消息指，被捕女主持既管理場所及資金，同時亦在場內賣淫。而兩名16歲女童則身世坎坷，其中一人的父親已離世，母親仍在監獄服刑，故在該場所留宿及賣淫；另一人同樣因家庭問題而到上址賣淫，據知其家人已表示會帶少女回家照顧。

【本文獲《香港01》授權轉載。】