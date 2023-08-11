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免塞車！搭桃捷走逛世客博　以客為尊備加班車即時輸運

▲搭桃捷走逛2023世客博，備加班車即時輸運

▲桃園機場捷運線友善迎「客」。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會11日於桃園開幕，迄10月15日為期66天。桃園機場捷運線友善迎「客』，備加班車疏運人潮，7車站播放客家樂曲，2車站打卡點感受客家文化，還有客家彩繪列車，主場涵蓋A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站間的青埔區域，搭捷運列車參訪唯一路徑，便利又輕鬆。

▲搭桃捷走逛2023世客博，備加班車即時輸運

▲桃捷公司吉祥物「鶇鶇」也粉墨登場穿著客家圖案的服飾，陪著大家前往所有展館。（圖／桃捷提供）

桃捷公司表示，桃園機場捷運線是唯一進入活動主場地的交通路徑，桃捷公司以「客」為尊，備好加班車，視搭車人潮即時派出專車疏運，讓參訪的民眾有便利輕鬆的到場方式，也有舒適乾淨的乘車空間。

▲搭桃捷走逛2023世客博，備加班車即時輸運

機捷A17-A19活動分四大區塊，在A19桃園體育園區站的「客家主展區」包括有世界館、臺灣館、市集區。A18高鐵桃園站的「企業響應區」、「人文地景區」有桃園市兒童美術館(青埔館)夜間光投影展演、青塘園及老街溪流域有多項地景藝術裝置品。A17領航站的「多元文化區」有國際原住民族文化創意產業園區、橫山書法藝術館、陽光劇場及原客市集。

▲搭桃捷走逛2023世客博，備加班車即時輸運

▲桃捷公司迎接來自海內外賓「客」，參與世客博。（圖／桃捷提供）

客家文化相當具包容性，所以博覽會活動內容兼具多元民族文化特性在內，走一趟等於參與一場族群文化盛會。桃捷公司展臂迎接來自全球各地及國內各地人士的賓「客」們參與盛會，在A16橫山站到A22老街溪站之間的7 座車站月台，已自7 月24日起列車進站時會播放客家樂音，曲名分別是「天公落水」及「客家平板」，這是由龍潭愛樂管弦樂團提供的。音樂節奏輕快、活潑、有勁，顛覆客家曲風，讓人忍不住想跟著舞動跳躍。

▲搭桃捷走逛2023世客博，備加班車即時輸運

想融入客家天地，可在A18高鐵桃園站、A12機場第一航廈站設置的客家文化主題牆拍照打卡，紀錄一下客家硬頸精神；另外，桃園及台北兩家捷運公司推出具客家圖騰的彩繪列車，其中，桃捷公司吉祥物「鶇鶇」也粉墨登場穿著客家圖案的服飾，陪著大家前往所有展館。

2023 世界客家博覽會策展主題的中英文分別是「天光日个客家」、「Travel to Tomorrow」， 8月11日-10月15日展出，為期66天。「臺灣館」、「世界館」營運時間：週一至週四早上10點到晚上7點。週五至週日及國定假日為早上10點至晚上9點。

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桃園機場捷運2023世客博加班車

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