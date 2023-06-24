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2023世客博世界館完工　四大展區呈現20個國家客家多元文化

▲2023世客博世界館完工

▲2023世客博世界館完工，展示客家多元文化。（圖／新工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會(世客博) 即將在桃園登場，為避免花大錢蓋臨時性展場，桃園市政府以甫取得使用執照的「亞洲．矽谷物聯網（IOT）展廳」，做為主場館之一的世界館使用，館內將以客家精神為基底、全球視野作為背景，並以多元客家文化為展示核心，呈現客家文化「離鄉」、「融和」走到「獨特」的過程。

市府新工處表示，世界館座落於桃園青埔、中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路的街廓，為一棟地上4層之鋼構建築物，策展空間以四大展區，結合科技應用與沈浸式體驗，並透過光影運用、互動及聲音科技，並穿插實體展品與文件照片等，呈現世界20個國家所呈現出的客家文化多元與在地性，並以連結全球客家網絡，締造世界客家文化中心，活絡台灣客庄與世界客家城市連結為策展目標，期許提高台灣能見度，邀請國內外旅客體驗世界客家文化的新篇章。

▲2023世客博世界館完工

世界館外觀以方正圍合型式設計，遵循客家族群團結、凝聚與包容特色，呈現飄浮空中的竹構意象；景觀設計與鋪面強調地景共融，使用高壓磚、透水混凝土、碎石及竹等，象徵客家族群敬天愛地、與自然共存及環境永續精神，以及勤儉敬天惜物的文化特點，詮釋客家傳統文化的硬頸精神，凝聚台灣多元文化永續發展的力量，成為海內外客家文化交流平台，呈現台灣文化特色亮點，宣揚台灣客家多元文化及奠定國際軸心定位，創造城市經濟動能，打造桃園成為國際級的文化與美學城市。

「2023世界客家博覽會」由客委會與桃園市政府合作，即將於8月11日至10月15日在桃園舉辦。其中，世客博世界館由桃園市政府以2億5,000萬元預算興建，去(111)年5月開工，今(112)年4月竣工；待博覽會結束後，「物聯網（IOT）展廳」將納入亞洲．矽谷創新研發中心園區，交由航空城公司運營管理。

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