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基北北桃1200定期票上線　桃捷3日起增開第二班北上晨峰加班車

▲基北北桃1200定期票上線，桃捷3日起增開第二班北上晨峰加班車

▲基北北桃1200定期票上線，桃捷3日起增開第二班北上晨峰加班車。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

基北北桃1200定期票1日上線，桃園機場捷運線首日就有10,703人次搭乘，佔當日總運量83,927人次的12.75%。桃捷2日表示，顯然持用1200定期票的通勤族熟絡，3日起桃園機場捷運線增開北上第二班晨峰普通車的加班車，提供通勤族更便捷的搭車選擇。

第二班晨峰普通車加班車是早上07:37自A10山鼻站發車，站站皆停，在08:16抵A1台北車站。這是繼4月17日首次增開07:22自A10山鼻站北上，於08:01抵A1台北車站的晨峰普通車加班車後，再新增開的第二班晨峰普通車加班車。
兩班增開的晨峰普通車加班車都是鎖定通勤族增開的，所以只有上班日才發車。

▲基北北桃1200定期票上線，桃捷3日起增開第二班北上晨峰加班車

桃捷表示，這也是因應1200基北北桃定期票可能帶來大量通勤族乘車的需求，從1200基北北桃定期票上線首日就可以發現到增加供給代替需求是有必要的。以上週六(6/24)總運量78,232人次，和本週六(7/1)83,927人次相比，1200基北北桃定期票上線首日就多出5,695人次，增加7.28%來看，桃捷司做出增加供給代替需求的策略是正確的，這項策略對桃園市蘆竹、龜山，新北市林口、泰山、新莊等地北上通勤族受惠最大，享有快速、便捷、乾淨、舒服的優質乘車服務。

新增這兩班次的北上晨峰普通車加班車，使得上班日的早上7點到8點之間時段，從A10山鼻站到A1台北車站車班班距平均只有2到9分鐘左右。因為在這個時段及站距內，北上原本就有4班直達車，4班普通車提供搭乘的服務，再加上新增兩班晨峰普通車加班車在內，總計就有10個班次的北上列車提供載客服務，疏解通勤族的乘車需求。

3日是1200基北北桃定期票上線後的第一個上班日，龐大通勤族人潮勢不可擋，桃園大眾捷運(股)有限公司隨時做滾動式的檢討，經研析評估後，將在8月推出第三次增開晨、昏峰列車班次，這次以南北兩端點車站為起訖點，以跳蛙式的直達車為主，將增開3班次，提供通勤族尖峰時間更多元的搭車選擇。

桃捷公司提供北段通勤乘客的需求，也兼顧南段通勤族的需要，將從桃園市蘆竹南下，列車增班的面向延伸到桃園國際機場、大園、中壢等地。

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