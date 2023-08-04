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世界客家博覽會8／8~8／10試營運　張善政：讓更多人體驗多元面相

▲「2023世界客家博覽會」將於8/11日開幕，主辦的桃園市府今天舉辦兩大主展館試營運活動，客委會副主委周江杰、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市副市長蔡麗清等人都出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023世界客家博覽會」將於8/11日開幕，主辦的桃園市府今天舉辦兩大主展館試營運活動，客委會副主委周江杰、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市副市長蔡麗清等人都出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

者沈繼昌／桃園報導

「2023世界客家博覽會兩大主展館試營運暨特色伴手禮記者會」今天上午舉行，桃園市長張善政表示，感謝14個縣市共同參與，首度舉辦的世界客家博覽會即將於8月11日開幕，其中8日至10日3天為試營運，可讓民眾先睹為快，期盼透過世客博讓更多人體驗客家的多元面向，讓其他族群朋友更瞭解客家文化。

2023世界客家博覽會主場館位於中壢區領航北路上，今天上午兩大主展館是營運活動，包括客委會副主委周江杰、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市副市長蔡麗清等人都出席。

張善政指出，桃園是全台客家族群人口數最多的縣市，很榮幸與客委會合作主辦世界客家博覽會，更感謝14個縣市共同參與，展覽內容豐富精彩，相信會讓客家族群引以為傲，更能讓其他族群朋友更瞭解客家文化。其中世界館以「在地與多元」為主題，展出百年來客家族群擴散至世界20個國家所發展出的多元在地文化，館內陳列包括馬來西亞、香港、模里西斯等來自世界各地客家展品，還設置360度球型動態投影、浮空穹頂、船隻投影藝術、竹編環形沉浸式劇場等主題科技裝置，還有世界客家名人堂，傳遞歷史上21位名人對社會發展的影響。

▲「2023世界客家博覽會」將於8/11日開幕，桃園市長張善政致詞時歡迎民眾透過世客博能更了解客家文化。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023世界客家博覽會」將於8/11日開幕，桃園市長張善政致詞時歡迎民眾透過世客博能更了解客家文化。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，台灣館則以「扎根與共榮」為主題，描述台灣客家族群如何與其他族群融合、共榮發展故事。此次世客博與50家優質廠商合作推出客家特色伴手禮，將在展區販售，歡迎民眾參觀展覽時，順道把客家好禮帶回家。

客委會副主委周江杰說，感謝桃園市政府共同主辦，四個月前與市府進行策展相關工作，非常期待今日搶先參觀兩大展館，他也誠摯邀請客家、閩南、原住民、海外僑胞等各族群的朋友，共同來桃園欣賞美好的客家文化故事。

侯友宜也提出，新北市客家族群人口數約67萬人，僅次於桃園市為全台第二多，很高興能共同參與世界客家博覽會盛會，讓客家文化走入世界，讓世界看到客家精神、客家文化及客家族群為世界帶來的貢獻。

新竹縣長楊文科也說，新竹縣展館以客家信念為主題，其一為義民爺的「忠義精神」，強調客家人講義氣、團結、有誠信，具體展現客家義勇軍奮力抗日的歷史中；另一信念則為「晴耕雨讀」，客家人勤奮重視讀書，孕育出許多優秀文學家，如鄧雨賢、吳濁流、龍瑛宗等，歡迎大家前來參觀。

苗栗縣長鍾東錦強調，感謝中央重視客家文化，盛大舉辦世界客家博覽會，除客家文化外，客家語言也非常重要，目前客委會已有許多客語推廣計畫，期盼未來有更多政策支持客語推廣，讓客家母語能繼續傳承。

新竹市副市長蔡麗清說，新竹市有三成人口為客家人，感謝桃園市政府與客委會邀集14縣市共同策辦世界客家博覽會，新竹市展館以「客家煉金術」為策展主題，透過產業轉變，呈現科技與在地文化的互動結合，讓大家看到客家人如何參與新竹市城市發展，這股力量也一直推動新竹不斷的進步。

此外，桃園市府指出，8月8日至10日世客博試營運期間，各館區依官方營運時間開館，青埔地區客家主展區、人文地景區、多元文化區、企業響應區提供交通接駁服務，台灣館旁的青埔轉運站也提供至崙坪文化地景園區、永安海螺文化園區、1895乙未保台紀念公園等副展館的區外接駁車。民眾參觀世界客家博覽會場，無論搭乘高鐵、台鐵、捷運、客運等大眾交通，或是自行開車前往都非常方便，更多詳細資訊，可上「2023世界客家博覽會」官方網站（https://www.hakkaexpo2023.tw/）及臉書官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/2023HAKKAEXPO）。

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