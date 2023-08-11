快訊／狂被問是否參選2024總統　郭台銘：我準備好一定宣布

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選2024總統備受各界關注，他今（11日）上午表示，大家不要老盯他同樣的問題，「我準備好一定給大家宣布」，台灣問題蠻多，自己看的還不夠，讓他好好看一看，因為他是個政治新鮮人，「我覺得政治新鮮人才能夠看到問題」。

▲鴻海創辦人郭台銘逛南門中繼市場，攤商送上包粽、蒜頭等禮。（圖／記者林敬旻攝，下同）

郭台銘上午參訪台北市南門中繼市場，受到攤商跟買菜民眾的歡迎，並送上蒜頭、包子跟粽子等，表達支持、祝他當選。

郭台銘說，今天大家一直問他參不參選，但他一定要問自己，參選能不能代表主流民意、能不能改變台灣，把台灣從戰爭邊緣拉回來，把亞洲彈藥庫變成世界科技島，「我到美國也談這個」，而823有下一步和平倡議，畢竟沒有和平，台灣經濟一定不會好。

郭台銘也說，他能夠幫台灣老百姓生活的更好，經濟發展的更有國際觀，不要打仗、讓政府跟社會更清廉。他強調，接下來會馬上要宣布65歲至70歲以下，針對孤獨老人，全都國家養 ，「沒有他們哪有今天的我們」。

郭台銘要大家不要老盯他同樣的問題，「我準備好一定給大家宣布」，強調政府需要好的CEO管理，而他是個政治新鮮人，「我覺得政治新鮮人才能夠看到問題」。

當被問答案最快什麼時候公布？郭台銘說，他認為台灣問題蠻多的，「我要到處去看」，自己看的還不夠，讓他好好看一看，而他的團隊也整理一些東西，「我一定會在適當時機（宣布）」，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望。

另外，郭台銘此行除關切市場搬遷問題外，也提及AI發展議題，他說，有美國專家告訴他，未來AI不出3年將使用全世界10％的電力，所以要發展AI要有足夠電力來運算，他認為，「數位發展部」最好設在南投中興新村或屏東，中興新村可使用明潭水庫的發電，屏東則有尚未除役的核三廠，以及在枋山的海纜線。