徐耀昌造勢嗨喊2次「下架國民黨」　他點關鍵：國民黨招牌已非絕對

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨（10日）晚間在苗栗造勢，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長徐耀昌站台相挺。徐耀昌致詞時更2次激動表示，不光要民進黨下架，更要下架國民黨。對此，立委參選人曾玟學11日分析，一旦郭參選，苗栗山線或許出現第三組立委候選人，讓立委選戰出現去年縣長選舉狀況，即便過去是藍營優勢區，但國民黨這塊招牌也不再是絕對。

▲徐耀昌激動表示要下架國民黨，讓同在上的台鍾東錦當場矇臉做出尷尬表情。（圖／記者蔡文淵翻攝）



郭台銘的「主流民意大聯盟」在苗栗舉辦造勢晚會，鍾東錦、徐耀昌、李文斌、副議長張淑芬、多位議員與代表都站台力挺。曾玟學表示，本場活動的高潮在徐耀昌致詞時兩度喊出「下架國民黨」，但會後改口說只是口誤。先不論是否真為口誤，本場活動更值得觀察的是，苗栗縣藍營的一線人物幾乎都在台上，顯然比起國民黨正式提名的侯友宜，更加青睞郭台銘。

曾玟學直言，而另一個有趣的點，是整場活動不見藍營的立委候選人，因為郭台銘動向仍不確定，一旦郭參選，山線或許也將出現第三組郭陣營的立委候選人。這將讓立委選戰出現類似去年縣長選舉的狀況。

曾玟學指出，支持國民黨總統候選人侯友宜的苗栗市長邱鎮軍，現在是國民黨立委候選人，在去年縣長選戰，也是支持國民黨所提名的謝福弘，而非鍾東錦。

曾玟學表示，從去年縣長選戰國民黨僅拿下三萬多票位居第四，以及現在侯友宜民調穩居老三來看，苗栗正在產生改變，即便過去是藍營優勢區，但國民黨這塊招牌也不再是絕對。