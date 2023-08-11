徐耀昌挺郭董「下架國民黨」　站台上以手遮臉...鍾東錦：應是口誤

記者蔡文淵／苗栗報導

鴻海創辦人郭台銘昨(10日)晚間在苗栗舉行第二場造勢，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長徐耀昌也都來站台相挺。徐耀昌致詞時2次激動表示，不光要民進黨下架，更要下架國民黨，讓同在上的台鍾東錦當場尷尬以手遮臉。鍾東錦今天受訪表示，國民黨是在野黨，沒有下架的問題，徐耀昌應該是口誤。

▲徐耀昌昨晚在郭台銘苗栗的造勢場時激動表示要下架國民黨，讓同在上的台鍾東錦當場矇臉做出尷尬表情。（圖／記者蔡文淵翻攝）

鍾東錦受訪時說，有人傳影像他，他也覺得有點好笑，他說國民黨就在架子底下要怎麼下架？只有執政黨才有下架的問題，如果在野黨下架就是消滅了，徐耀昌應該是口誤。

鍾東錦也表示他不喜歡「下架」這2個字，追求公平正義的社會，大家憑自己的本事表現給鄉親看，好的人選民眾會給予支持，選舉是多數決，不是少數人可以撼動的。

關於總統大選，鍾東錦強調自己的立場是，誰來苗栗他都歡迎，有受邀一定會出席盡地主之誼，而且會以苗栗的最大利益為利益，不會考慮個人關係。

記者再追問，目前總統大選支持對象時，鍾東錦說，當2、3個好朋友在競爭時，他的立場就是「勸和」，甚至有名嘴說他立場不堅定，鍾東錦強調，現在他根本沒有立場，他最堅定的立場就是以苗栗的最大利益為利益。