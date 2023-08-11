藍小雞批前瞻分配藍綠有別　綠曝數據：人均前3名是連江、屏東、南投

記者杜冠霖／台北報導

前瞻基礎建設成為藍綠雙方角力戰場，藍營小雞痛批前瞻補助計畫藍綠縣市有別，對此，國發會公布相關數據澄清，民進黨團11日也在黨團記者會中回應，平均每人補助金額最高的三個縣市，分別是連江縣（人均32.44萬）、台東縣（9.56萬）、南投縣（4.84萬），全部都是藍營長久執政縣市，顯見相關補助並無藍綠之別。

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



在野黨近來不斷質疑中央前瞻預算的執行成效，甚至批評前瞻建設的補助有顏色之分。國發會透過圖表指出，前瞻基礎建設計畫實際補助地方的人均獲配來看，離島、屏東、宜花東地區的補助都相當多；此外，國發會主委龔明鑫指出，人均獲配超過2萬以上的有9個縣市，其中6個是國民黨執政，「絕對沒有什麼藍綠之分」。

國民黨總統參選人侯友宜則表示，高雄市補助的前瞻預算，一個人的平均就超過新北市的兩倍，更何況其他縣市，好好支持地方需要的建設，才是中央應有的態度。

對此，劉世芳表示，各縣市不管是前瞻計畫還是補助計畫，用補助總金額沒辦法比較，畢竟新北人口多、金門人口少，若除以每個縣市人口數，數據非常明顯，補助最多是連江縣（人均32.44萬）、台東縣（9.56萬）、南投縣（4.84萬）全部都是藍營長久執政縣市。

劉世芳指出，不管是補助地方金錢還是中央自辦前瞻計畫，都有達到城鄉均衡、並無藍綠之分。不要為了幫台北市長講話，就不斷指責補助太少。