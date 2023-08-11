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社會 社會焦點 保障人權

台版《華爾街之狼》！賣股鬼扯「護國神山」　女騙子1年撈2800萬

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警查扣詐團首腦蔡女及幹部陳女名下的保時捷與Land Rover。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事警察局電信偵查大隊接獲民眾報案，稱疑遭詐騙集團以電話方式，誆稱購買股票有高獲利，付錢後對方卻人間消失，只好報警求助。檢警查出，該詐團在短短1年間，不法所得超過2800萬元，被害民眾27人，平均每人被騙100多萬元；今年7月破獲詐團，台中地檢署依詐欺、證券交易法等罪，將蔡姓女主嫌，陳姓、項姓幹部及王姓車手，向台中地院聲押禁見獲准。

警方指出，數名被害人在去年向警方報案，但多數以為是自己投資失利，只是因為在付錢之後，對方卻掛斷電話直接失聯，認為事有蹊蹺，才試著向警方求助。

刑事警察局電信偵查大隊（第二隊）獲報後組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。檢警追蹤發現，陳姓女子（38歲）、項姓男子（41歲），透過低價收購公司營運狀況不佳的未上市股票，再夥同旗下話務機房第一線及第二線機手，向民眾銷售未上市上櫃公司股票，且結合「綠電」、「護國神山」等重要配合廠商熱門行業話題，誘騙被害民眾以高價購買股票。

詐團向被害人誆稱，該股票即將上市、上櫃，會優先以1張股票配發1張股票方式配股，投資絕對可獲利，在被害者未查證下信以為真，就將錢匯入對方戶頭，未料拿到股票後才發現這些股票根本不值錢，欲與詐團聯繫，對方卻彷彿人間蒸發，根本聯絡不上，情節類似由美國影星李奧納多‧狄卡皮歐，主演的電影《華爾街之狼》。

檢警去年9月間先是逮捕陳女，鑑識其手機及帳冊後，發現背後主使是1名蔡姓女子（42歲），檢警耗時1年發動4波搜索，查出詐團據點位於台北市中山區商辦大樓，清查相關資料之後，查扣蔡女、陳女名下的房屋2處、土地3處，保時捷及Land Rover高級進口車2輛，另外還有機房使用的手機15支、電話座機16台、電腦3台等贓證物。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警去年9月間先逮到陳姓女幹部。（圖／記者白珈陽翻攝）

檢警查出，該詐團從2021年8月至2022年9月，不法所得達2872萬餘元，有27人受害；該詐團成員同樣為27人，首腦蔡女，幹部陳女、項男，車手王男，遭台中地檢署依涉嫌刑法詐欺、證券交易法及組織犯罪防制條例等，向台中地院聲押禁見獲准。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警查獲27名騙徒。（圖／記者白珈陽翻攝）

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