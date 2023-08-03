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股市裡80%業餘者都是輸家！華爾街操盤手揭密投資單一股票風險

▲▼台北股市電子、金融、傳產股齊揚，漲幅超過200點，站上16570點再登新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲華爾街操盤手直言，台灣80％的業餘者無法在股市獲利，原因是選了錯誤的投資方式。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

許多人靠著投資股票來增加財富，不過華爾街知名操盤手闕又上直言，台灣80％的業餘者無法在股市獲利，原因就是選了錯誤的投資方式。他認為，投資「單一股票」並不適合多數的業餘投資者，這方式等於有80％的機會站在輸家的行列，他表示，自己和巴菲特都建議標普500指數基金，「最簡單、成效又最好」。

華爾街操盤手闕又上近來出書《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》，由時報出版發行，借鑒巴菲特的投資心法，並配合時事趨勢解析，分享投資理念、策略面、操作面。

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不過在一個「連專家都未必能贏」的股市中，有許多學問和竅門讓人摸不透，然而台灣有80％的業餘者無法在股市獲利，他認為除了沒有學透就上場外，關鍵原因是「選了錯誤的投資方式」。

闕又上說，「其實投資單一股票，並不適合多數的業餘投資者，因為連許多專家在此也栽了跟頭。簡單的說，如果你選擇單一股票做為投資方式，那麼你已經有80％的機會站在輸家的行列。所以，選錯投資方式是很危險的事。」

他在書中表示，如果用對方法而且學透，投資單一股票確實是累積財富的好方法，巴菲特也用這個方式獲得可觀財富，他個人也以投資單一股票的模式，讓自己和客戶都小有斬獲。

2017年6月2日，美國紐約證交所。標普500指數收漲9.01點，漲幅0.37%，報2439.07點。道瓊工業平均指數收漲62.11點，漲幅0.29%，報21206.29點。納斯達克綜合指數收漲58.97點，漲幅0.94%，報6305.80點。（圖／視覺中國CFP）

▲他建議多數人使用標普500指數基金。（示意圖／視覺中國CFP）

不過他提到，巴菲特還是建議多數人使用標普500指數基金，「我也建議多數的投資者使用它，不止是我和巴菲特，多數有經驗的操盤手，也會建議一般投資人使用同樣的管理方式。不是因為我們怕你投資單一股票，賺得比我們多，也不是什麼無招勝有招，而是確實這招最簡單、成效又最好。雖然不是最完美的投資方式，但絕對可創造80分以上的績效。」

闕又上說，千萬不要小看標普500 這種指數基金，巴菲特曾經連續19年的累積成績，都無法擊敗標普500（2003 ～ 2021），「如果連巴菲特都如此，你還看不出投資單一股票的困難度嗎？巴菲特常說在橋牌桌上幾圈下來，如果還不知道誰是那頭被宰的羊，那麼就是你了。」尤其，有80％的投資者在投資單一股票都無法獲利，至少說明這個投資方式對多數人並不適用。 

▲▼華爾街知名操盤手及《又上成長基金》經理人闕又上，出書《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》。（圖／時報出版）

▲華爾街知名操盤手人闕又上出書《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》。（圖／時報出版）

不過在2022年，由於俄烏戰爭加上美國升息物價膨脹的隱憂，引發美國中央銀行的暴力升息，幅度大又激烈，為歷史所罕見，標普500跌了18％，而巴菲特的波克夏預留了充沛的現金，成了股市的避風港，上漲了4％。但換言之，這20年的績效終於以不到3％的累積績效，領先標普500，「連投資奇才這近20年的績效都只能跟標普500接近打平，可見標普500的績效水準和要擊敗它的難度。」

這結果指出，近20年來巴菲特的累積績效和標普500非常接近，還是因為俄烏戰爭及中央銀行的暴力升息，才會在2022年做了一個逆轉。

▲▼2003～2022巴菲特與標普500成績比較。（圖／時報出版／《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》）

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