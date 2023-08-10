證券APP下單超方便！「還有人找營業員？」　苦主曝慘痛經驗

▲原PO好奇，還有人會透過營業員下單的嗎？（圖／記者劉維榛攝）



記者陳怡靜／綜合報導

人手一機的時代，多數人買股票幾乎都透過APP下單，不僅即時，操作起來也相當方便。不過一名網友指出，中午至券商辦事，看見營業員接電話幫人下單一幕，感到相當不可思議，「想請問大家買股票還會找營業員下單嗎？」

原PO在PTT八卦板指出，到券商辦事情時，等待期間看到營業員接電話替客戶下單，讓他相當意外，「現在不是都人手一機了，手機按一按交易就完成，還有人找營業員電話下單？」

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文章曝光後，許多人直言，身邊長輩幾乎還是透過營業員，「有，我爸」、「我阿公」、「老人」、「老人吧，不習慣用智慧手機點選」、「沒看到交易所前盯著電視看的都老人」、「因為人家是大戶，換成你打，營業員會叫你去網路下單」、「我媽用app看盤，然後再打電話下單XD我看到也一臉懵，她說反正又不是沒給他抽，而且電話交代完責任在營業員身上」。

▲網友透露，家人有過自行下錯單的經驗後，乾脆都透過營業員。（圖／記者湯興漢攝）



也有人回憶慘痛經驗，「有啊！我爸就按錯過，不如打電話」、「有，有時候網路不通，電腦手機壞掉的時候」、「輪班星人們啊，在廠內無法網路下單」。