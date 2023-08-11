大雷雨午後再轟中北部　蘭恩颱風下周一接近日本本州

記者李姿慧／台北報導

持續受西南風影響，今天(11日)水氣仍多，南部有局部性大雨，午後中部以北則要嚴防大雷雨，可能出現局部大雨或豪雨。蘭恩颱風朝西北前進，下周一(14日)下半天到下周三(16日)蘭恩將影響日本或登陸，前往日本旅遊國人要留意颱風動態，往返日本航班可能受影響。

▲今中午過後中部以北地區可能出現大雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

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中央氣象局預報員王君賢表示，未來一周仍受西南風影響，台灣現在處大低壓帶，環境場出現西南風，不斷有對流雲系移到南部，今天水氣稍多，南部仍有局部性大雨，午後中部以北有類似昨天大雷雨情況，可能出現局部大雨或豪雨，短延時強降雨會有積淹水情況。此外，今天本島高溫約31到33度，花東在背風側有局部36度以上高溫。

王君賢指出，降雨要到明後天周末(12日~13日)西南風減弱，水氣會減少一些，中南部和全島各地降雨趨緩，不過中南部仍有局部小範圍短暫陣雨或雷雨，雨勢會比較小，午後有局部雷陣雨，量質會減少。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

下周一起又將迎來明顯降雨，王君賢說明，下周一(14日)起西南風增強，水氣增加，中南部有局部陣雨或雷雨，有明顯雨勢，午後有局部雷陣雨。

針對颱風動態，王君賢表示，蘭恩未來將朝偏北往日本前進，預計下周一(14日)到下周二(15日)上午8點接近日本本州，下周一下半天到下周三(16日)會影響日本或侵襲日本地區，前往日本民眾要留意颱風動態。

▲蘭恩颱風將侵襲日本。（圖／氣象局）