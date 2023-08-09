　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

隔壁車位放4台推車　女駕駛開不了門遭3孩嘲笑：從後車廂爬

記者黃翊婷／綜合報導

一名女駕駛控訴，7日下班去大賣場購物，買完之後發現隔壁空車位被一名媽媽放了4台購物推車，其中2台緊貼著她的車，導致無法打開駕駛座的門，她連說3次請對方移開，竟遭一旁的3名小孩嘲笑「笨蛋」、「可以從後車廂爬進去啊」，媽媽聽到了也沒有制止，讓她超級傻眼。

▲▼停車位。（示意圖／CFP）

▲原PO在大賣場停車場遇到奇葩母子。（示意圖／CFP，非本文事發地點。）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」的文章中提到，7日下班去大賣場購物，買完回來發現，隔壁的空車位被放了4台裝滿東西的購物推車，原來是隔壁的隔壁車主放的，對方是一名媽媽帶著3個目測就讀國中、國小的孩子，由於其中2台推車緊貼著她的車，導致駕駛座的車門無法打開，於是她決定先將物品放進後車廂，再請對方移動推車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，原PO放好東西之後，先是請推車旁邊的孩子讓個位置，對方沒有理會，她只好再說一次，因為聲音比較大聲，媽媽有抬頭看一下，但還是沒有理會，她只好第三次開口要求移動推車，沒想到其中一名年紀較大的孩子突然說，「妳可以從後車廂爬進去啊」，接著開始偷笑並罵她是笨蛋。

原PO無奈表示，當下雖然生氣，但也不敢隨意碰推車或孩子，深怕惹上麻煩，只好改從副駕駛座上車，結果車子還沒發動，就聽到孩子們大笑著說，「她真的用爬的進去也笑死」，而媽媽全程都沒有制止，讓她覺得超級傻眼，「都給別人添麻煩也能當看不見，真夠奇葩」。

文章公開之後吸引不少網友留言討論，「就自私啊，自私的人很多」、「我之前遇到是什麼都不講，直接推開後上車」、「大聲自言自語說，駕駛座的車門疑似被推車撞傷了呢」、「是我就直接把推車推到車道中間，讓我可以開車門上車，如果她（媽媽）要戰就來戰，我會直接回她，『既然妳都可以無視別人的權益，那我也沒必要在乎妳的權益』」。

不過，由於原PO全文只有文字敘述，並沒有照片或影片佐證。還有熱心網友建議，現在幾乎人人都有手機，以後遇到類似的事情，最好錄影或拍照存證，後續若有需要維護自身權益，也比較站得住腳。

ET快訊
林襄回家洩「私下模樣」差很大！
林襄超帥新歡馬傑森　黑馬背景起底！
張育成留大聯盟有變數！　未來可能動向曝光
快訊／雨區擴大！　6縣市大雨
快訊／騎士載女等紅燈　下秒被撞「爆頭」慘死
快訊／林襄秘戀馬傑森！　經紀人回應了
生技大亨爆公眾場合「狠踹國旗女孩」　驚呆名媛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立秋財星降臨！　4生肖要發了

館長「徹底污名化coser」　美女醫怒轟：究竟腦子是哪裡有問題

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

隔壁車位放4台推車　女駕駛開不了門遭3孩嘲笑：從後車廂爬

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒：都能放假了

刺青女老師遭檢舉「教學生當AV女優」　議員竟還幫腔

20多歲女減肥「吃很清淡」　醫揪關鍵半年剷10kg

花1200元「求河北彩花踩」被拒！　天降腳天使幫他圓夢

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

長壽颱卡努搞死3國氣象局　「蘭恩好像也想蛇行一下」

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

抓到了！2千隻鵪鶉被亂丟慘死　紅衣女稱「奉旨放生」消災祈福

BMW不爽被按喇叭一路追　2男怒砸爛賓士跳車頂狂踹

立秋財星降臨！　4生肖要發了

館長「徹底污名化coser」　美女醫怒轟：究竟腦子是哪裡有問題

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

隔壁車位放4台推車　女駕駛開不了門遭3孩嘲笑：從後車廂爬

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒：都能放假了

刺青女老師遭檢舉「教學生當AV女優」　議員竟還幫腔

20多歲女減肥「吃很清淡」　醫揪關鍵半年剷10kg

花1200元「求河北彩花踩」被拒！　天降腳天使幫他圓夢

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

長壽颱卡努搞死3國氣象局　「蘭恩好像也想蛇行一下」

高雄鐵皮屋車行深夜火警「狂竄火煙」　一整排機車全被燒光了

日本帥氣甜點師傅徒步環島找露營點　東港警撂英日文伸援手

樓梯間強吻國二女學生！來回噁摸大腿內側　補習班狼師下場慘了

揪團開喝！　手搖飲「指定飲品買1送1」只有今天

張育成仍有球隊關注　美媒點出生涯最大困境

宜蘭秘境三星池登山客失聯16天　官方搜救結束...家屬不放棄

公版寵物險9／1上線　限玩、伴及植入晶片犬貓投保

美容公司當掩護！警破獲假博奕詐欺犯罪集團　查獲流動賭資破2億

輝達超級電腦強棒出擊？!　AI滾量是出貨？換手量？

林襄過往情史曾遇暴力男！公開擇偶條件「讓我崇拜」

2汪趁媽不在開趴翻冰箱 精準分工超默契犯案XD

生活熱門新聞

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

林知延700萬豪門婚宴　賓客撐起台股半邊天

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

「蒟蒻講幹話」上傳新片　他曝發死訊原因

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

租雅房洗澡聽「天花板傳女聲」！他抬頭一看嚇爛

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒

台男憑實力逃出詐騙園區！總監都被他搞崩潰

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

更多熱門

相關新聞

公公要求媳婦「幫忙解決需求」...人妻嚇壞

公公要求媳婦「幫忙解決需求」...人妻嚇壞

就算是家人，也有不能觸碰的底線，更別說是性這檔事。一名人妻痛訴，公公在疫情期間無法去聲色場所，竟要她幫忙「解決生理需求」，她明白拒絕對方，怎料過了1年，公公又提起這件事，讓她覺得很不舒服。

大二生打工錢被領光　母嗆：不爽告我

大二生打工錢被領光　母嗆：不爽告我

叫外送超愛某家！他「第1次內用」嚇傻

叫外送超愛某家！他「第1次內用」嚇傻

大媽台鐵上看影片！他1舉動反擊：會怕就好

大媽台鐵上看影片！他1舉動反擊：會怕就好

每天零用錢100元！他卑微提1要求　女友卻狠拒

每天零用錢100元！他卑微提1要求　女友卻狠拒

關鍵字：

匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

廖人帥深夜摟女模一路親！「開腳交疊」黏TT帶回家

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

女大生大麻成癮出現幻聽　曝系上一半都有吸

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面