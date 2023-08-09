隔壁車位放4台推車　女駕駛開不了門遭3孩嘲笑：從後車廂爬

記者黃翊婷／綜合報導

一名女駕駛控訴，7日下班去大賣場購物，買完之後發現隔壁空車位被一名媽媽放了4台購物推車，其中2台緊貼著她的車，導致無法打開駕駛座的門，她連說3次請對方移開，竟遭一旁的3名小孩嘲笑「笨蛋」、「可以從後車廂爬進去啊」，媽媽聽到了也沒有制止，讓她超級傻眼。

▲原PO在大賣場停車場遇到奇葩母子。（示意圖／CFP，非本文事發地點。）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」的文章中提到，7日下班去大賣場購物，買完回來發現，隔壁的空車位被放了4台裝滿東西的購物推車，原來是隔壁的隔壁車主放的，對方是一名媽媽帶著3個目測就讀國中、國小的孩子，由於其中2台推車緊貼著她的車，導致駕駛座的車門無法打開，於是她決定先將物品放進後車廂，再請對方移動推車。

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然而，原PO放好東西之後，先是請推車旁邊的孩子讓個位置，對方沒有理會，她只好再說一次，因為聲音比較大聲，媽媽有抬頭看一下，但還是沒有理會，她只好第三次開口要求移動推車，沒想到其中一名年紀較大的孩子突然說，「妳可以從後車廂爬進去啊」，接著開始偷笑並罵她是笨蛋。

原PO無奈表示，當下雖然生氣，但也不敢隨意碰推車或孩子，深怕惹上麻煩，只好改從副駕駛座上車，結果車子還沒發動，就聽到孩子們大笑著說，「她真的用爬的進去也笑死」，而媽媽全程都沒有制止，讓她覺得超級傻眼，「都給別人添麻煩也能當看不見，真夠奇葩」。

文章公開之後吸引不少網友留言討論，「就自私啊，自私的人很多」、「我之前遇到是什麼都不講，直接推開後上車」、「大聲自言自語說，駕駛座的車門疑似被推車撞傷了呢」、「是我就直接把推車推到車道中間，讓我可以開車門上車，如果她（媽媽）要戰就來戰，我會直接回她，『既然妳都可以無視別人的權益，那我也沒必要在乎妳的權益』」。

不過，由於原PO全文只有文字敘述，並沒有照片或影片佐證。還有熱心網友建議，現在幾乎人人都有手機，以後遇到類似的事情，最好錄影或拍照存證，後續若有需要維護自身權益，也比較站得住腳。