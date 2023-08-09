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交往4年準備同居！「棉花糖女孩」突被分手　男友怨：壓力超大

女網友被男友嫌胖提分手。（示意圖／xFrame）

▲女網友被男友嫌胖提分手。（示意圖／xFrame）

圖文／CTWANT

當情人眼裡不再出西施，感情還能繼續嗎？一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，好不容易熬過等男友讀書跟當兵，以為終於可以邁入同居的新階段，怎知4年感情竟會以「因為胖」、「對方家人不同意胖女生」的形式結束，且男友提分手還不是當面告知，而是透過Line表達。

從原Po截圖可見，對方直接明講，「心裡知道等妳瘦下來的那天不會到來，卻還是一直期待，不斷欺騙自己」，曾經的快樂只剩下壓力，而兩人也像坐不同車，朝不同的方向前進，並指「出去外面我不想被認出來，沒辦法光明正大的感覺。我們出去，讓我覺得很有壓力」。

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▲▼ 。（圖／）

▲男方傳給原PO的訊息。（圖／翻攝自匿名公社）

男友更說，在爸媽一直逼相親同時，感受到「妳不是我女友，或許妳打從心底認定我是妳男朋友，但這個狀況下，我沒辦法。」他也問原Po：「我們這樣的相處，妳真的覺得快樂嗎？」認為雙方分開再去找一個能去愛、沒有壓力的人對彼此都好。

文章曝光後，網友們一面倒怒批，「就渣男啊，說這麼多還是無法掩飾渣的本質」、「交往四年，說再見就不見了，好渣的男生」、「不懂珍惜的人，不值得花妳的青春去換」。但也有人認為，「男生一般不會用胖來提分手，會真的用這個理由而且打這麼多字非常認真，應該是超過他的忍耐極限」、「微胖一點點還可接受，胖很多，真的帶不出門」。

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