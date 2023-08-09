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老婆打卡「買父親節禮物」！眾人超羨慕連主管都按讚　他曝安太座真相

人夫認命，父親節早就變成付清節。（示意圖／PIXABAY）

▲人夫認命，父親節早就變成付清節。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

昨（8日）是父親節，不少家庭都會一起吃飯，並且送禮物犒賞爸爸。一名人夫透露，大家都羨慕他有個賢慧的老婆買父親節禮物送他，事實上，8袋裡面只有一件890元的POLO衫是他的，「反正父親節早就變成付清節，只能認命當安太歲（安太座）。」

人夫在《匿名公社》表示，老婆下午發文打卡，說在巨城幫他買父親節禮物，當然也曬出一堆購物袋，而下面的留言都在誇老婆賢慧，也誇他上輩子有燒好香、很好命，才娶到這樣子的老婆；由於老婆有標記他，因此連主管都有來留言，就連晚上吃飯，爸媽、妹夫都羨慕得要死。

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面對大家的誇獎，老婆害羞笑說，「疼老公是應該的。」人夫嘆，自己只能尷尬陪笑，事實上，8袋東西裡面，只有一件890元的POLO衫是他的，其他2萬多元的衣服全是老婆的，「我還不能明說喔，因為她會面子掛不住爆炸，而且她認為有幫我買衣服是事實，反正父親節早就變成付清節，只能認命當安太歲（安太座）。」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「安太座比安太歲重要」、「如果金錢不是壓力，就當安太座吧」、「太座安得好，一生沒煩惱」、「她在幫你做面子」、「不錯了，還有買你的」、「一種出錢買禮物送自己的概念」。

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