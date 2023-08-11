賴清德恐難穩坐35％？　她曝觀察：基本盤會逐漸流失

▲民眾黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統選戰，民進黨的參選人賴清德始終保持領先，不過，民眾黨台北市議員林珍羽觀察，現在所有人開始攻賴清德的本命區，因為即便現在府院黨、媒體想去護航，他的問題也擋不下來，那些東西被翻出來，那賴清德可能就沒有辦法穩坐他的35％支持度了。

林珍羽在《大新聞大爆掛》指出，從賴清德選黨主席到現在，台南這一塊都是他不敢去面對的，即便叫所有台南民意代表站起來、道歉之後，問題還是沒有被解決，比如說之前的光電、爐渣案、88槍等等，可以發現他們用種電、漁電共生這塊大餅，各種花言巧語去把它蒙蓋起來，不敢讓人家去看，因為對賴清德實在太傷了。

林珍羽指出，現在民進黨全部都出鞘，是因為護主心切，因為知道不趕快護他，這些東西可能都會被翻出來，那賴清德可能就沒有辦法穩坐35％領先。

林珍羽說，有很多中間選民其實都在等海水退了，就知道誰沒有穿褲子，現階段府院黨都是先派發言人出來，跟你胡攪蠻纏一番，但是賴清德他有多久沒有面對媒體？賴清德有多久沒有去面對他該回應的問題？就算有專訪也是去他們同溫層的專訪。賴清德為了勝選，可以完全背棄過去三、四十年的堅持及他的理念，所以可以看到很多台南的朋友，或者本來他本命區的人，一直問他說你現在你的立場到底是什麼？賴清德沒有講清楚的話，他原本的基本盤其實是會逐漸流失的，民進黨派再多人去護航，也護航不了賴清德忘了自己本來的樣子，這是他要小心的。