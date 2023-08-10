▲大雷雨狂轟，桃園龜山區3小時雨量達127毫米

▲大雷雨狂轟，龜山區興邦路43巷口淹水情形。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北北桃三市10日下午持續強降雨，桃園市政府水務局局長劉振宇表示，昨(9日)即研判雨勢，將轄管共43處水門啟閉至防汛狀態，也於龜山區A7、A8周邊及楊梅區等易淹水點提前預佈抽水機，大雷雨來襲時可隨即啟動抽水。

本次因雷雨胞密集生成且持續時間約4小時，造成桃園市八德區、桃園區等區共計25處通報積淹水災情，其中17件積水深度15公分以下，且普遍半小時內退水；另外8件積淹水案件超過15公分，也都於1小時內退水。

八德區桃鶯路與興隆街口、山鶯路與興業路口，桃園區興邦路43巷鄰近積淹案件，水務局建置淹水感測系統主動啟動推播，15點30分接獲通報隨即啟動抽水機緊急處理，上述地區也於16時30分前退水，鄰近鄰近樹仁三街、大湳、74B滯洪池也確實發揮滯洪效果。另外蘆竹區南崁交流道南下出口積淹，初判原因為高公局除草堆積影響排水，立即派工清除雜草。

市府水務局說明，中央氣象局14時54分也針對桃園市發布大雷雨即時訊息。經濟部水利署也同時發布一、二級淹水警戒，大雷雨造成桃園市大溪區、八德區、桃園區、龜山區、蘆竹區、龍潭區及復興區等7區一小時雨量皆達40mm以上，尤其蘆竹區1小時雨量達73mm，龜山區連續3小時甚至高達127毫米，水務局於16時通知各區公所同步開設水災三級應變中心，並於20點50分解除應變開設。